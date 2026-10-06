Aumenta a dos muertos y nueve heridos el balance por el ataque ucraniano con más de 600 drones contra Moscú

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Al menos dos personas han muerto y otras nueve han resultado heridas en la región de Moscú en plena oleada de ataques con drones ucranianos, después de que las autoridades locales y regionales rusas hayan denunciado el lanzamiento de cerca de 650 drones sobre este territorio en uno de los mayores ataques aéreos ucranianos desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

"El número de muertos por uno de los mayores ataques con drones ha aumentado a dos", ha asegurado el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, en un comunicado difundido por sus redes sociales.

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Según ha detallado, en el distrito de Domodedovo, un hombre de 71 años ha muerto bajo los escombros de una casa particular destruida, ataque en el que ha una mujer ha resultado herida. Este caso se suma al un joven de 20 años que ha resultado fallecido en un ataque en la localidad de Radúmlia.

Vorobiov ha añadido que un total de nueve personas han resultado heridas en la oleada de ataques ucranianos en los que 47 viviendas particulares resultaron dañadas en siete municipios de la región de Moscú, en concreto en Volokolamsk, Stupino, Dmitrov, Naro-Fominsk, Serpujov, Domodedovo e Istra.

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Ante la situación ha recalcado que resulta fundamental "ayudar a la población lo antes posible y comenzar la reconstrucción de las viviendas dañadas". "Se han dado todas las instrucciones necesarias a los responsables municipales y a los servicios pertinentes", ha indicado.

Poco antes, el alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha informado de que un total de 650 drones se han dirigido hacia la región de Moscú entre la noche del 5 de octubre y la mañana del 6 de octubre.

"Entre las 20.30 horas (hora local) del 5 de octubre y las 5.00 horas del 6 de octubre, 650 vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) sobrevolaron la región de Moscú", ha declarado el alcalde en sus redes sociales.

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Sobianin ha asegurado que la mayor parte de esos drones han sido destruidos por las fuerzas de defensa aérea rusas en líneas lejanas, mientras que 105 drones han sido neutralizados durante su aproximación a Moscú.