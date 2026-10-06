Von der Leyen advierte contra "grandes recortes" al próximo presupuesto UE ante la presión de los 'frugales'

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido este martes contra "grandes recortes" al próximo presupuesto de la Unión Europea para 2028-2034, ante la presión de Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Austria, Finlandia y Suecia para rebajar en "varios cientos de miles de millones de euros" la propuesta de Bruselas.

"Soy consciente de que equilibrar todas las restricciones no es fácil. También soy consciente de la difícil situación presupuestaria de los Estados miembro. Pero quisiera advertir contra grandes recortes", ha señalado durante un debate en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo para preparar la cumbre de líderes de los próximos 15 y 16 de octubre.

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La conservadora alemana ha avisado de que una reducción sustancial del Marco Financiero Plurianual (MFF, por sus siglas en inglés) podría "afectar profundamente a prioridades críticas" que los Veintisiete ya han acordado, y ha defendido que el debate pendiente es, por tanto, sobre el nivel de "ambición" que debe mantener la Unión.

En este sentido, ha recordado que la propuesta de la Comisión equivale al 1,26% de la Renta Nacional Bruta (RNB) de la UE y mantiene el actual nivel de financiación para las ayudas a la agricultura y la cohesión, al tiempo que incrementa los recursos destinados a áreas que Bruselas considera actualmente "infradotadas".

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Entre ellas, la presidenta comunitaria ha mencionado la defensa y la seguridad, la competitividad, la inteligencia artificial, las infraestructuras energéticas, las materias primas, la investigación y la innovación, las capacidades, la ampliación y las asociaciones internacionales, además de partidas para movilidad militar e interconexiones energéticas.

"Si queremos preservar nuestras prioridades y el nivel de ambición que tenemos para Europa, tenemos que hacer el trabajo difícil en el lado de los ingresos", ha defendido Von der Leyen, que ha reivindicado el paquete de nuevos recursos propios planteado por la Comisión para contribuir a financiar las cuentas comunitarias.

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PRESIÓN PARA RECORTAR "VARIOS CIENTOS DE MILES DE MILLONES"

La advertencia llega después de que Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Austria, Finlandia y Suecia reclamaran la semana pasada rebajar en "varios cientos de miles de millones de euros" la propuesta presupuestaria de la Comisión, que consideran "poco realista", y pidieran que "todas las partidas" contribuyan al ahorro para facilitar un acuerdo entre los Veintisiete.

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"La Comisión Europea ha propuesto un aumento nominal de alrededor del 60%. Eso simplemente no es realista. Ni económicamente. Ni políticamente", sostuvieron los seis países la pasada semana en una carta dirigida al primer ministro irlandés, Micheál Martin, cuyo país ejerce este semestre la Presidencia del Consejo, y remitida también al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la que rechazaron además que el endeudamiento común sea la respuesta para financiar el próximo presupuesto europeo.