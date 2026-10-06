Una mujer muere y otra sufre heridas graves por ataques de elefantes salvajes en Tailandia

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Bangkok, 6 oct (EFE).- Una mujer tailandesa de 36 años falleció y otra de nacionalidad birmana de 25 años sufrió heridas graves tras ser atacadas el domingo por elefantes salvajes cerca de zonas de conservación en Tailandia, según informó este martes el Departamento de Parques Nacionales y Vida Silvestre del país asiático (DNP).

A través de Facebook, la agencia gubernamental explicó que el primer caso tuvo lugar en la provincia de Chonburi (este, cerca de Bangkok), que acoge la turística ciudad de Pattaya, donde la víctima falleció tras ser embestida por un paquidermo que se salió del área delimitada por las autoridades como su hábitat.

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En otro incidente, registrado en la provincia oriental de Chachoengsao, una joven birmana fue atacada mientras "extraía látex de árboles de caucho en el área de la presa Ang Suea", fuera del área de conservación.

"Sufrió heridas graves. Los rescatistas la trasladaron de inmediato al hospital", indicó la DNP.

Las autoridades subrayaron "la necesidad de reforzar las medidas de vigilancia para garantizar la seguridad" de las personas que viven o trabajan cerca de santuarios o terrenos definidos como hábitats de elefantes salvajes, que pueden pesar hasta cuatro toneladas.

El Gobierno otorga una indemnización de 500.000 bats (casi 15.000 dólares) a los familiares de una persona que fallezca por el ataque de un paquidermo, y un monto menor en caso de heridos.

En Tailandia, donde se estima una población de más de 4.000 elefantes, el Gobierno ha invertido millones de dólares en los últimos tres años para aumentar la vigilancia en zonas donde son regulares los encuentros de los paquidermos con humanos.

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Las muertes por ataques de estos animales a humanos disminuyeron de 39 a 30 entre 2024 y 2025, según cifras oficiales, aunque cada año se registran miles de informes de elefantes que abandonaron sus hábitats generalmente en búsqueda de alimento, lo que deja daños en granjas y huertos.

El país considera al animal un símbolo de su cultura y desde 1998 conmemora el 13 de marzo como el Día Nacional del Elefante para celebrar su existencia, que atrae la atención de los tailandeses y de millones de turistas extranjeros. EFE

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