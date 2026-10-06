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Trump asegura que la ofensiva de las tropas de Yemen con apoyo saudí contra los hutíes "saldrá muy bien"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la ofensiva lanzada por las tropas de las autoridades yemeníes contra los hutíes, que cuenta con apoyo de la coalición que encabeza Arabia Saudí, "saldrá muy bien", en el marco de las hostilidades desatadas a principios de septiembre en Yemen.

"Saldrá muy bien. Va a salir muy bien", ha señalado en unas breves declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca, horas después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, apuntara a la intención de Washington de cumplir los pactos en materia de seguridad con Riad, sin más detalles sobre el apoyo estadounidense a la ofensiva.

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Las tropas de las autoridades reconocidas internacionalmente anunciaron el domingo una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014, unas operaciones que cuentan con el respaldo de la coalición internacional liderada por Riad.

Los hutíes lanzaron el 3 de septiembre una ofensiva en zonas de las provincias de Taiz y Hodeida y lograron importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y los alrededores del estrecho de Bab el Mandeb, en un duro varapalo para las autoridades reconocidas internacionalmente, que el lunes aseguraron que han recuperado el control de estas últimas áreas.

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