Sindicatos del Ámbito piden que el Estatuto Marco no "caiga en saco roto" y se parta de él en el próximo Gobierno. SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF, los sindicatos del ámbito de la negosiciación, han reclamado este martes que el actual Proyecto de Ley de Estatuto Marco del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud (SNS) no "caiga en saco roto" tras la convocatoria de elecciones generales y que el próximo Gobierno lo tome como "punto de partida" para retomar su tramitación. SALUD CSIF

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SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF, los sindicatos del ámbito de la negosiciación, han reclamado este martes que el actual Proyecto de Ley de Estatuto Marco del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud (SNS) no "caiga en saco roto" tras la convocatoria de elecciones generales y que el próximo Gobierno lo tome como "punto de partida" para retomar su tramitación.

Los sindicatos han señalado que el proyecto, acordado con el Ministerio de Sanidad tras más de tres años de negociaciones, ya no podrá completar su tramitación parlamentaria debido a la disolución de las Cortes Generales.

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Por tanto, piden al nuevo Gobierno y a los partidos políticos que formen parte de las nuevas cámaras parlamentarias que "prioricen las necesidades del sistema sanitario y de los casi un millón de trabajadoras y trabajadores que forman parte del SNS y culminen una reforma fundamental para mejorar y modernizar sus condiciones laborales".

En un comunicado, las organizaciones sindicales han defendido que el texto debe ser una de las "principales prioridades" del nuevo Ejecutivo y han reclamado que vuelva al Congreso al inicio de la próxima legislatura para que pueda ser aprobado "a lo largo del próximo año".

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El acuerdo alcanzado el pasado mes de enero con el Ministerio de Sanidad llevó al Gobierno a aprobar un Proyecto de Ley con "mejoras muy relevantes" en materia de jornada y descansos, conciliación, estabilidad en el empleo, movilidad, salud laboral, clasificación y desarrollo profesional. También incorporaba un avance decisivo para poder acceder a la jubilación anticipada y parcial en un futuro muy próximo.

"Las presiones ejercidas por algunos colectivos y determinadas organizaciones sindicales en sentido contrario no lograron finalmente imponer su visión de un nuevo Estatuto Marco fragmentado e injusto que, en lugar de buscar el beneficio de todo el personal del SNS, hubiese dado lugar a crear diferencias y desigualdades sin justificación entre los y las profesionales de la sanidad pública", señalan.

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"Tenemos claro que el texto del Proyecto de Ley acordado debe ser una de las primeras tareas que el nuevo Gobierno aborde con la mayor urgencia posible de cara a que, al inicio de la próxima legislatura, llegue de nuevo al Congreso de los Diputados y se inicie su tramitación para que pueda ser aprobada a lo largo del próximo año", apuntan.

Por último, SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF recuerdan a "quienes han contribuido a bloquear o retrasar este proceso" que deben ser conscientes de que "impedir que avance el nuevo Estatuto Marco no supone mantener la situación a la espera de una norma mejor, sino a perpetuar el marco de 2003 y aplazar mejoras y derechos que los profesionales del SNS llevan años reclamando".

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