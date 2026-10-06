Sánchez atribuye las dudas de PP y Vox sobre el voto por correo a que "no ven tan evidente" su victoria el 29N

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado que el cuestionamiento que han hecho tanto el líder de Vox, Santiago Abascal, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del voto por correo lo que pone de manifiesto es que quizá no consideran "tan evidente" que vayan a imponerse en las elecciones del 29 de noviembre.

Sánchez ha defendido durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que España cuenta con un "sistema garantista" y ha incidido en que el voto por correo "es un derecho que se ha venido ejerciendo durante no sé cuántos procesos electorales y cuántos años".

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Sin embargo, ha incidido, "resulta que ahora se pone en cuestión por parte de aquellos que dicen tener garantías y todas las certezas de que van a ganar las elecciones". "A lo mejor no lo ven tan evidente", ha remachado, tras ser preguntado por las declaraciones formuladas desde los dos partidos.