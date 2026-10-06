OMS advierte que los efectos de El Niño ya comienzan a ser visibles en un Darfur en guerra

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Ginebra, 6 oct (EFE).- El fenómeno de El Niño, asociado a un aumento de las temperaturas y que se teme podría ser especialmente intenso en los próximos meses en buena parte del planeta, ya comienza a notarse en la región sudanesa en conflicto de Darfur, advirtió un representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Los primeros indicios de El Niño ya son visibles en una zona donde no está lloviendo lo suficiente (...) y está aumentando la malnutrición", destacó en rueda de prensa el representante de la agencia sanitaria para Sudán, Abdinasir Abubakar, tras llevar a cabo una visita de diez días a esa región del oeste sudanés.

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"En todos los hospitales y centros que visité, y cuando hablé con la población y los trabajadores sanitarios, vimos un aumento de los casos de malnutrición entre niños y mujeres embarazadas, una señal clara de lo que está por venir", agregó.

Abubakar advirtió que la inseguridad alimentaria aumenta la vulnerabilidad de la población a las epidemias, y que ya se están detectando miles de casos de sarampión y difteria "que aumentarán si la situación empeora".

El representante de la OMS, quien habló desde Jartum para la prensa acreditada ante la ONU en Ginebra, agregó que las necesidades humanitarias y sanitarias son extremas en Darfur, especialmente en ciudades como Tawila, que acoge a unos 700.000 desplazados internos por el conflicto civil que se prolonga desde hace más de tres años.

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"Con cada vez más gente llegando a Tawila cada día, la demanda de servicios sanitarios, nutricionales, de protección y otros tipos de asistencia humanitaria siguen aumentando". subrayó.

Abubakar recordó que la OMS requiere este año de 97,2 millones de dólares para dar respuesta a la emergencia sanitaria en Sudán, pero por ahora apenas ha recibido la quinta parte de esos fondos. EFE