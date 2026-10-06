La UE alerta del riesgo de "conflicto regional" por la guerra en Etiopía y las tensiones en el Cuerno de África

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La Unión Europea (UE) ha expresado su "alarma" por el conflicto desatado en el norte de Etiopía y el aumento de las tensiones entre Adís Abeba y varios países vecinos, al tiempo que ha alertado del riesgo de "un conflicto regional" si no se aborda la situación y no se procede a una "desescalada inmediata en todos los frentes".

"La UE está alarmada por la continua escalada de violencia en Etiopía y por el aumento de las tensiones regionales, especialmente entre Etiopía y Eritrea", ha dicho la Alta Representante del bloque para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, a través de un comunicado.

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"Esta situación acarrea el riesgo de desencadenar un conflicto regional de mayor envergadura, con graves consecuencias para la paz y la estabilidad en todo el Cuerno de África", ha sostenido, al tiempo que ha reclamado "evitar acciones o retórica que pueda incrementar las tensiones".

Así, ha hecho hincapié en que los firmantes del acuerdo de paz que dio carpetazo a la guerra entre Etiopía y el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) entre 2020 y 2022 deben "volver a comprometerse con su aplicación total, en el marco de la Unión Africana (UA)", bloque que lleva a cabo labores de mediación.

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Kallas ha manifestado además que "el respeto al Derecho Internacional Humanitario es imperativo" y ha remarcado que "es necesario proteger a la población civil en todo momento y garantizar un acceso humanitario sin trabas", ante los obstáculos a las operaciones en el norte de Etiopía a causa del conflicto.

Por otra parte, ha hecho hincapié en que "la soberanía e integridad territorial de todos los Estados debe ser respetada", antes de agregar que "los actores externos deben evitar cualquier tipo de interferencia, usar su influencia para evitar una intensificación de las hostilidades y hacer avanzar las soluciones políticas y la diplomacia".

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"La UE mantiene su compromiso con la estabilidad regional, la cooperación pacífica y la integración económica en el Cuerno de África", ha dicho Kallas, que ha esgrimido que el bloque está preparado para "apoyar los esfuerzos diplomáticos encaminados a lograr un diálogo significativo y una resolución pacífica de los conflictos".

El TPLF anunció el 23 de septiembre el inicio de una "guerra defensiva" frente a las tropas federales de Etiopía, después de semanas de tensiones y aumento de los ataques a pesar del acuerdo de paz firmado en 2022 en Sudáfrica. Desde entonces, las fuerzas gubernamentales han anunciado avances, incluida la toma de la capital de Tigray, Mekelle.

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El conflicto ha estado acompañado de un repunte de las tensiones entre Etiopía y varios países de la región, entre ellos Eritrea, Egipto y Sudán, a los que Adís Abeba acusa de apoyar a los rebeldes en su ofensiva, con las tensiones sobre la presa en el río Nilo Azul y las exigencias etíopes de obtener una salida al mar Rojo como telón de fondo.