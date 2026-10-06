La Reina Letizia deslumbra en Helsinki con su sofisticado esmoquin con plumas y pedrería

06/10/2026 Los Reyes Felipe y Letizia durante su encuentro con la colectividad española residente en Finlandia POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CASA S.M. EL REY

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Los Reyes Felipe y Letizia ya se encuentran en Helsinki para realizar su primer viaje de Estado a Finlandia, una visita histórica que durará hasta este miércoles y que sirve para poner de relieve y reforzar los lazos y relaciones bilaterales entre ambas naciones en un momento especialmente significativo que remarca el compromiso de España con la seguridad y defensa de Europa en el Ártico ante la amenaza de la Rusia de Putin en los últimos tiempos.

Horas después de aterrizar en la capital finlandesa -algo que ha sucedido en torno a las 15.00 horas- sus Majestades han protagonizado su pimer acto, manteniendo un encuentro con la comunidad española española residente en el país nórdico en el majestuoso hotel Grand Hansa de Helsinki. Una cita en la que Felipe VI, relajado y sonriente, se ha dirigido a los 4.000 españoles que viven en la ciudad de Helsinki, confesando ante la atenta mirada de la madre de la Princesa Leonor que "quisimos que este fuese nuestro primer acto porque queríamos conocer de cerca a quienes sostenéis, en términos más humanos y directos, el día a día de la relación entre nuestros dos países". "Vuestra presencia aquí no consiste únicamente en vivir y trabajar en Finlandia: consiste en explicar España y compartirla y, a la vez, en conocer este país y acercar Finlandia a España, y viceversa", ha destacado.

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Una primera toma de contacto con Finlandia en la que Doña Letizia ha deslumbrado al rescatar uno de los conjuntos más originales, sofisticados y elegantes de su impresionante vestidor. Un esmoquin de Pertegaz -creador de su vestido de novia- que destila glamour y un punto de atrevimiento, que estrenó en 2019 en los Premios Princesa de Girona y que posteriormente volveríamos a verle, por segunda y última vez hasta este lunes, el 20 de noviembre de 2022 durante una recepción en el Palacio Real de Madrid a los participantes en la 68ª sesión anual de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.

Se trata de un dos piezas negro diseñado por Jorge Vázquez, que destaca por su americana ajustada de confección impecable con solapas satinadas, llamativas plumas de avestruz y aplicaciones de pedrería en las mangas, y pantalón clásico de corte recto. Un esmoquin digno de cualquier alfombra roja que combinado con top, salones destalonados de tacón sensato de Magrit y cartera a juego, todo en negro, apostando en su 'estreno' en Helsinki por un estilismo monocromático con el que ha brillado con luz propia.

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En cuanto a las joyas, la Monarca se ha decantado por unos pendientes de aros grandes, y sus dos anillos favoritos una vez más juntos, el de Karen Hallan -que llevaba 3 años sin ponerse y no se quita desde hace varias semanas- y el de Coreterno que incluye el mensaje 'El amor lo mueve todo'. Sencillamente espectacular.