06/10/2026 La infanta Elena, su momento 'tierra trágame' al coincidir en un estreno con Bárbara Rey y Álvaro de Marichalar. Siempre al lado de la cultura, y presumiendo de la buena relación que tiene con José Mota, la infanta Elena ha acaparado todos los flashes en el estreno del nuevo proyecto del actor y humorista, 'Arriba tutto' -una comedia que supone su debut como director y de la que además ha escrito el guión y que protagoniza junto a Karra Elejalde, Olivia Molina, Pablo Cabello, y Diego Anido- y cuya multitudinaria première en el madrileño cine Capitol tampoco se han perdido otros rostros conocidos como Felipe González, José Ortega Cano, Rosario Mohedano, Enrique Ponce, Javier Ungría, Rozalén, Nuria Fergó, Jorge Sanz, Pepe Navarro, o Jaime Peñafiel. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Siempre al lado de la cultura, y presumiendo de la buena relación que tiene con José Mota, la infanta Elena ha acaparado todos los flashes en el estreno del nuevo proyecto del actor y humorista, 'Arriba tutto' -una comedia que supone su debut como director y de la que además ha escrito el guión y que protagoniza junto a Karra Elejalde, Olivia Molina, Pablo Cabello, y Diego Anido- y cuya multitudinaria première en el madrileño cine Capitol tampoco se han perdido otros rostros conocidos como Felipe González, José Ortega Cano, Rosario Mohedano, Enrique Ponce, Javier Ungría, Rozalén, Nuria Fergó, Jorge Sanz, Pepe Navarro, o Jaime Peñafiel.

Y no han sido los únicos, ya que entre los invitados también se encontraban Bárbara Rey -con la que la hija del Rey Juan Carlos ha coincidido por primera vez tras las revelaciones que la vedette ha hecho sobre su 'entrañable amistad' con el Emérito tanto en diferentes entrevistas como en su libro de memorias-, y el hermano de Jaime de Marichalar, Álvaro de Marichalar, con el que doña Elena ha protagonizado un momento de lo más incómodo en pleno photocall.

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El tío de Victoria Federica y Froilán se encontraba antendiendo a los micrófonos de Europa Press celebrando que el presidente del Gobierno haya convocado por fin elecciones cuando la hermana del Rey Felipe VI ha hecho su aparición en el cine. "¡Qué maravilla!" ha reaccionado Álvaro mirando a su espalda donde en ese momento posaba a escasos metros su excuñada para la prensa, evitando sin embargo acercarse a saludarla.

Rápidamente, doña Elena ha abandonado el photocall por el lado contrario a donde se encontraba el hermano de Jaime de Marichalar, haciendo oídos sordos a las preguntas sobre este inesperado reencuentro en público con el que un día fue su cuñado.

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En cuanto a uno de los 'azotes públicos' de su padre, Bárbara Rey, no ha trascendido si coincidieron en el interior del cine, pero la vedette no ha dudado en dejar claro que "si me la cruzo claro que le digo hola. Yo saludo a todo el mundo que veo, porque a los que no veo no les puedo saludar. Tampoco puedo forzar a una persona que se pueda sentir un momento incómoda". "Pero no la he visto" ha asegurado, apuntando que la hija de Don Juan Carlos "es una mujer alegre y campechana" y cree que le hubiese devuelto el saludo.

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