La Fiscalía brasileña avala que Flávio Bolsonaro visite a su padre en prisión domiciliaria

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São Paulo, 6 oct (EFE).- La Fiscalía de Brasil se mostró este martes favorable a que la Corte Suprema permita la visita del candidato presidencial Flávio Bolsonaro a su padre, el exmandatario Jair, en prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado.

El Ministerio Público apuntó en su escrito a la ausencia de indicios de incumplimiento de las condiciones fijadas por el tribunal y afirmó que no ve razones para prorrogar la medida restrictiva, impuesta por el magistrado Alexandre De Moraes en julio por un plazo de 90 días.

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La manifestación se da en respuesta a un pedido de la defensa del expresidente para restablecer el régimen ordinario de visitas, interpuesto tras el buen resultado del hijo en la primera vuelta de los comicios presidenciales.

Los abogados argumentaron que eso permitiría a Jair Bolsonaro "preservar una dimensión relevante de la convivencia personal y familiar durante el cumplimiento de la pena".

Tras el pedido, De Moraes quiso que la Fiscalía se manifestara antes de tomar una decisión.

El magistrado prohibió las visitas de Flávio Bolsonaro después de que este leyera una carta de su padre en una transmisión, lo que fue considerado una violación de la prohibición al exmandatario de usar redes sociales incluso a través de terceros.

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Aunque el plazo impuesto por De Moraes se cumple el próximo domingo 11 de octubre, Jair Bolsonaro dijo querer encontrarse antes del fin de semana con su hijo, por lo que solicitó una autorización especial y de carácter "exclusivamente familiar".

El candidato presidencial ha dicho que, de ganar los comicios, pretende indultar a su padre nada más tomar posesión el próximo 5 de enero, así como impulsar la destitución de De Moraes, instructor del juicio contra su padre.

Con el 47,03 % de los votos en primera vuelta, Flávio Bolsonaro se medirá al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que obtuvo el 45,16 %, en una segunda vuelta del 25 de octubre.

El padre del candidato presidencial fue condenado en septiembre de 2025 a 27 años de cárcel por intentar mantenerse en el poder pese a haber perdido las elecciones de 2022 ante Lula.

Debido a los problemas de salud que arrastra, De Moraes le permitió cumplir la pena, de forma temporal, en su residencia de Brasilia. EFE