La Colección Patricia Phelps de Cisneros se suma a la reapertura del Museo de Bellas Artes de Bilbao

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La Colección Patricia Phelps de Cisneros (CPPC) celebra su participación en la reapertura del Museo de Bellas Artes de Bilbao con la presentación de 'Visiones de Ultramar. Artistas viajeros en la Colección Patricia Phelps de Cisneros' y la donación de Esfera No 1 (1976), de la artista germano-venezolana Gego, que realiza Patricia Phelps de Cisneros en memoria del empresario y mecenas cultural Plácido Arango.

Ambas iniciativas forman parte del programa expositivo y de actividades que acompaña la culminación del proyecto de reforma y ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao, desarrollado por Norman Foster y Luis María Uriarte.

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'Visiones de Ultramar' está comisariada por Estrella de Diego y reúne más de 150 obras fechadas entre los siglos XVII y XX. En conjunto, estas piezas componen una crónica visual de una parte fundamental de la historia del continente americano: la fascinación, la curiosidad intelectual y las formas de representación que artistas y viajeros europeos y de las Américas desarrollaron frente a los paisajes, territorios y culturas de América Latina.

Hasta el surgimiento de las llamadas escuelas locales en América Latina a finales del siglo XIX, muchos de estos artistas viajeros fueron quienes dieron forma a una imagen americana que circuló ampliamente y alimentó la imaginación de nuevas expediciones.

Entre ellos se encuentran el pintor barroco Frans Post, de quien se incluyen dos paisajes, y el naturalista y geógrafo Alexander von Humboldt, de quien se exhiben dos publicaciones que incluyen ejemplos de sus Naturgemälde, así como imágenes y relatos decisivos para futuros científicos, artistas y viajeros.

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La exposición propone un recorrido por las formas en las que el paisaje americano fue visto, registrado e interpretado por artistas viajeros, poniendo en diálogo la amplitud material de la colección desde pinturas, dibujos, estampas y mapas, hasta libros y fotografías.

El recorrido permite profundizar en conjuntos centrales de la colección, como el de Auguste Morisot, cuyas obras documentan la expedición realizada junto al naturalista y explorador francés Jean Chaffanjon al Orinoco entre 1886 y 1887, constituyendo uno de los núcleos más singulares del acervo.

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'Visiones de Ultramar' se completa con 'El orbe según la colección J.L.', una intervención de Asier Mendizabal (Ordizia, Gipuzkoa, 1973) concebida como epílogo crítico a la muestra.

El proyecto retoma, diez años después, 'Problemas de estilo y vasijas de barro', presentado en 2016 en el Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado en Quito -y ahora parte de la colección permanente del Museo de Bellas Artes de Bilbao-, y lo vincula con la singular historia de la colección de arte inca que el poeta bilbaíno Juan Larrea (1895-1980) reunió en Perú en 1930 y donó a la República española en plena Guerra Civil.

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'Visiones de Ultramar' está acompañada por una publicación dedicada al proyecto, con textos de Estrella de Diego, Gabriel Pérez-Barreiro, Luis Pérez-Oramas y Juan Cárdenas, que amplían las lecturas sobre el viaje, el paisaje y las formas de representación de América desde la mirada de los artistas viajeros.

Patrocinada por la Fundación BBVA, la exposición se abre al público este martes, coincidiendo con la semana inaugural del museo, y se podrá visitar hasta el 21 de enero de 2027 en el Edificio moderno. Planta 0.

DONACIÓN DE ESFERA NO 1 DE GEGO

Como parte del mismo programa inaugural, la CPPC anuncia la donación de Esfera No 1 (1976), de la artista germano-venezolana Gego (Gertrud Goldschmidt), al Museo de Bellas Artes de Bilbao.

La obra ingresa a la colección del museo como donación de Patricia Phelps de Cisneros en memoria de Plácido Arango y se presentará en 'La búsqueda del comienzo. Homenaje a Plácido Arango', exposición dedicada al coleccionismo a través de la trayectoria de Plácido Arango (1931-2020), gran benefactor del museo y amigo cercano de Gustavo y Patricia Cisneros.

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Realizada en acero, Esfera No 1 forma parte de las investigaciones de Gego en torno a la línea, el espacio y las estructuras reticulares. La obra refleja el modo en que la artista transformó materiales industriales en formas abiertas y dinámicas, cuestionando los límites entre escultura, dibujo y arquitectura.