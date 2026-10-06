IBM y Red Hat remedian más de 400 vulnerabilidades de código abierto hasta ahora desconocidas con Lightwell

Guardar

IBM y Red Hat han anunciado que Lightwell, su plataforma para proteger el 'software' abierto, ha identificado y remediado más de 400 vulnerabilidades previamente desconocidas en 'software' en producción ampliamente desplegado.

Las dos compañías lanzaron Lightwell en julio como una plataforma destinada a asegurar los sistemas de 'software' de código abierto de las organizaciones, que utiliza un motor de remediación generativo basado en inteligencia artificial para identificar, validar y corregir vulnerabilidades en las dependencias críticas.

PUBLICIDAD

A través de Lightwell, Red Hat e IBM han identificado, remediado y adaptado a versiones anteriores correcciones para más de 400 'bugs' previamente desconocidos en bibliotecas Java de amplio uso. Este trabajo evidencia que incluso las bases de código más consolidadas requieren atención constante a medida que las amenazas evolucionan, como explican en un comunicado conjunto.

"Una sola grieta basta para encadenar un ataque", ha señalado el vicepresidente y gerente general de Lightwell en Red Hat, Gunnar Hellekson, para incidir en que "encontrar esos fallos es solo la mitad de la batalla: el verdadero trabajo es aplicar las correcciones adaptadas directamente en las aplicaciones en producción para que los clientes no tengan que elegir entre seguridad y disponibilidad del servicio".

PUBLICIDAD

Como explican ambas compañías, el motor de Lightwell permite desarrollar con rapidez correcciones específicas para cada versión en las dependencias de aplicaciones de código abierto que operan en sistemas de producción.

Las remediaciones se entregan a través de repositorios seguros que se conectan con los procesos de TI existentes de los clientes, lo que permite a las organizaciones abordar vulnerabilidades complejas o inéditas sin necesidad de sustituir sus escáneres de seguridad actuales, repositorios de software, 'pipelines' de desarrollo o procesos de prueba.

PUBLICIDAD