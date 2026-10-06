El número de personas que optan por contratar un seguro privado ha crecido un 81% desde 2014, según la FADSP

Guardar

El representante de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), José Manuel Aranda, ha señalado que "el número de personas que optan por contratar un seguro privado ha crecido un 81 por ciento" desde 2014, lo que representa actualmente "al 21 por ciento de la población".

"El gasto de bolsillo de las familias ha crecido un 52,8 por ciento, una media de 576 euros por familia", ha manifestado el también coordinador del '12º Informe sobre la Privatización en las Comunidades Autónomas (CCAA)', presentado por la organización. "Esto, para muchas familias, es insostenible", ha puesto de manifiesto.

PUBLICIDAD

En este sentido, ha declarado que el proceso privatizador que se observa en España ha derivado en "pérdida de accesibilidad y de equidad en el sistema". No obstante, ha reconocido que existen diferencias velocidades según cada CCAA, ya que el estudio realizado -que establece una puntuación máxima de 34 puntos- sitúa a Madrid (34), Cataluña y Baleares (28) y Canarias (26) como las que cuentan con una Sanidad más privatizada.

Por contra, a la cola se hallan La Rioja (14), Murcia (15,5), Extremadura (17,5) y Castilla y León (18,5), aunque Aranda ha subrayado que "hay muchas CCAA que están bajas en este índice, pero usan otros métodos" de privatización que no salen reflejados. Además, ha destacado que existen otras que han privatizado "rápidamente", como Extremadura, que ha aumentado un 94,4 por ciento su puntuación en 12 años, mientas que Castilla-La Mancha lo ha hecho en un 90 por ciento.

PUBLICIDAD

La privatización puede realizarse de "muchas formas", ha explicado al hilo, para señalar que "en general, es una transferencia de dinero público a empresas", la cual puede hacerse mediante compra de servicios, conciertos, transferencia de la gestión, a través de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) y "por la compra directa de servicios sanitarios por la población de algo que debería ofertar el sistema sanitario".

(Habrá ampliación)