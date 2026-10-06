El FMI pide mayor supervisión a los fondos de cobertura ante su rápida expansión y su impacto en la economía

Guardar

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha solicitado ensanchar la legislación y la supervisión sobre los fondos de cobertura --'hedge funds'-- por sus posibles efectos de contagio en el sistema financiero ante posibles crisis y su elevado crecimiento en los últimos años.

Los 'hedge funds', precisamente caracterizados por ser fondos de inversión con menores límites regulatorios y mayor libertad inversora, alcanzaban a principios de 2026 activos brutos por valor de unos 13 billones de dólares (11,5 billones de euros), frente a los 4 billones de dólares (3,55 billones de euros) que registraban en 2013, una importante expansión que ha puesto en alerta al FMI.

PUBLICIDAD

Estos fondos cuenta con una amplia gama de estrategias para alcanzar la mayor rentabilidad en sus inversiones, incluyendo una importante diversificación de sus productos, amplio apalancamiento o ventas en corto, lo que tiene a elevar el riesgo de sus operaciones. Además, suelen exigir importantes inversiones mínimas para concentrar inversores cualificados.

De esta manera, el FMI ha indicado en tiempos en los que la economía marcha según lo previsto, los fondos de cobertura pueden otorgar estabilidad, liquidez y mayor eficiencia a los mercados, sin embargo, cuando las condiciones se deterioran, los 'hedge funds' pueden amplificar las perturbaciones y las tensiones de liquidez.

PUBLICIDAD

Además de su cada vez mayor presencia en los mercados, la brecha entre los activos brutos y los netos, medida para el endeudamiento, ha crecido en 6 billones de dólares (5,3 billones de euros), al tiempo que han incrementado su apalancamiento y su exposición al mercado de bonos soberanos ha crecido en los últimos años.

No obstante, su participación respecto al total del mercado de renta variable y fija todavía es "modesta", sin embargo, desempeñan un papel fundamental en el arbitraje y la negociación basada en información, lo que les permite influir tanto en la velocidad como en la magnitud de los ajustes de los precios de los activos

PUBLICIDAD

De esta manera, las vulnerabilidades de los fondos de cobertura están "estrechamente" vinculadas a las posiciones concentradas y saturadas, los flujos correlacionados de los inversores finales y el apalancamiento, lo que determina su influencia en la transmisión de las crisis.

PROPUESTAS REGULATORIAS

Tras el análisis del mercado de los 'hedge funds', el FMI ha concluido que deben contar con una mayor supervisión que incluya mayor vigilancia de los riesgos, transparencia en sus datos --al ser todavía muy opacos-- y una gama más amplia de herramientas para poder atajar las implicaciones que pueden tener los fondos en periodos de crisis.

PUBLICIDAD

En esta línea, el FMI ha instado a los fondos de cobertura a priorizar la mejora de la información sobre el apalancamiento, la exposición a derivados, las transacciones de financiación de valores, las relaciones con los intermediarios principales y los acuerdos de reembolso de los inversores con el objetivo de evaluar con mayor precisión su riesgos y canales de transmisión.

Los fondos deben someterse a test de estrés que determinen sus vulnerabilidades y permitan a los reguladores exigir medidas y cambios en la actividad de los 'hedge funds'.

Precisamente, el organismo internacional ha recomendado a los gobiernos e instituciones contar con un abanico de medidas como requisitos mínimos de margen y quita en las transacciones de financiación de valores y en los mercados de derivados, prácticas más rigurosas de gestión de garantías y medidas para asegurar su preparación ante las llamadas de alerta durante períodos de tensión en el mercado.

PUBLICIDAD

"Estas medidas, cuidadosamente calibradas, pueden reducir las vulnerabilidades a la vez que preservan el papel beneficioso que desempeñan los fondos de cobertura en los mercados financieros. Dado que los fondos de cobertura generalmente no están sujetos a regulación prudencial, estas herramientas están disponibles en pocas jurisdicciones y a menudo son limitadas", ha determinado el FMI.