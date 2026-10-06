Efectos climáticos adversos son ya inevitables por el aumento de emisiones, según informe

Guardar

Redacción Medioambiente, 6 oct (EFE).- Los efectos climáticos adversos son ya "inevitables" debido al aumento de emisiones nocivas, aunque la magnitud de los daños depende aún de las medidas que entren en juego para reducirlas, según revela este martes un nuevo informe sobre el cambio climático.

Las emisiones han provocado un aumento de las temperaturas terrestres y marinas, así como una mayor subida del nivel del mar, entre otras cosas, mientras que los costes económicos y sociales derivados de ello "son mayores de lo que se creía anteriormente", desvela el último documento anual '10 nuevos avances en ciencia climática'.

PUBLICIDAD

Impulsado por las organizaciones internacionales Future Earth, The Earth League y World Climate Research Programme, ha sido elaborado por más de 70 científicos de casi 30 países que sostienen que "una reducción rápida de las emisiones" puede mitigar la magnitud de estos daños ya "inevitables".

De igual manera, el informe señala que los avances en la "ciencia del clima" hacen cada vez más factible determinar quién es responsable de los perjuicios que ya se están produciendo.

Los expertos indican que los océanos absorben más calor, aumentando el calentamiento y los riesgos climáticos; el deshielo eleva el nivel del mar y el cambio climático y el consumo excesivo reducen el agua disponible.

"El océano ha sido el amortiguador de nuestro planeta. Dado que el calor tarda décadas en penetrar en las profundidades oceánicas, las emisiones actuales provocan un mayor calentamiento y una subida del nivel del mar", explica Wendy Broadgate, directora del Centro Global de Future Earth.

PUBLICIDAD

Además, advierten del peligro de superar el aumento de 1,5 grados de temperatura, pues agrava los daños irreversibles; mientras que apuntan a que las dietas más vegetales benefician al clima, la biodiversidad y la salud.

"Más allá de ese umbral (1,5º) aumentan los riesgos de que se produzcan efectos climáticos en cadena y potencialmente irreversibles, y cada décima de grado adicional los agrava", completa Johan Rockström, director del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, copresidente de The Earth League.

PUBLICIDAD

Subrayan, por último, que el dióxido de carbono (CO₂) causa más daños económicos de lo estimado, que la ciencia puede relacionar emisiones concretas con los daños climáticos causados; que el negacionismo climático evoluciona hacia el 'ecopostureo' y la desinformación y que las tensiones geopolíticas pueden impulsar o frenar la transición hacia energías limpias. EFE