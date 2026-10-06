Chayo Mohedano responde a Belén Esteban tras llamarla mentirosa y cierra la puerta a una posible reconciliación

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El regreso de Belén Esteban a Mediaset en plena guerra mediática contra Jesulín de Ubrique, Julia Janeiro y María José Campanario ha hecho que se reaviven 'viejos fantasmas' y cobren fuerza de nuevo algunos antiguos conflictos que la 'patrona' protagonizó con otros rostros conocidos, como Rosa Benito y Rosario Mohedano.

Después de que la exmujer de Amador Mohedano se sincerase con Víctor Janeiro en 'Supervivientes All Stars 3' sobre su antigua amiga, definiéndola como "mala persona" y asegurando que le da "náuseas" pensar en ella por lo mal que se portó con su hija, diferentes medios de comunicación revelaban el origen de su enemistad: un viaje que la 'princesa del pueblo' habría hecho a Roma con la sobrina de Rocío Jurado, y en el que le habría dejado una cantidad cercana a los 500 euros al haber tenido un problema con su tarjeta de crédito. Un dinero que Chayo habría tardado en devolverle, y que Belén habría recriminado a Rosa.

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Algo que la ex de Jesulín ha negado rotundamente en '¡De Viernes!', asegurando que la razón de su enfado estaría en los comentarios que la superviviente habría hecho a algunos compañeros sobre sus antiguas adicciones, a los que se sumarían los duros ataques que su hija Rosario le habría dedicado en una exclusiva.

Lejos de entrar en polémicas con Belén, la ex de Antonio Tejado ha dejado claro que "yo todo lo que pasé con Belén, lo pasé. No tengo que ver hemeroteca", de ahí que rechazase una oferta del programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona para enfrentarse a la de Paracuellos en directo a pesar de que la oferta económica que le hicieron fue de lo más suculenta. "Me importa tres narices si le va bien, si le va mal", sentenciaba rotunda en la última gala de 'Supervivientes'.

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Algo en lo que ha insistido este lunes durante el estreno de la primera película de José Mota como director, 'Arriba tutto'. Como ha asegurado, le da exactamente "igual" lo que la 'patrona' diga de ella. "Yo sé lo que viví y ya lo superé" se ha reafirmado, cerrando la puerta a una posible reconciliación con 'la Esteban': "Me han ofrecido muchísimas veces un programa para responderle. Nada, yo vivo en Narnia, vivo fuera del mundo y es verdad que vivo muy bien. tengo tres hijos que me ocupan todo el tiempo, habido y por haber, tengo mi trabajo, compongo..." ha zanjado.