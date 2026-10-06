Aida dos Santos, Premio Nacional de Ensayo: "Me da pena lo que los jóvenes están dejando de hacer por pagar el alquiler"

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La escritora y politóloga Aida dos Santos, que ha sido galardonada con el Premio Nacional de Ensayo de 2026 por su obra 'Hijas del hormigón: historias de clasismo, sexismo y violencia en las periferias españolas' (Debate), ha lamentado "todo lo que los jóvenes están dejando de hacer" por tener que pagar el alquiler.

"Es todo tan descabellado, está todo tan roto, se ha desequilibrado todo tantísimo... Es imposible vivir en ningún sitio ya y me da muchísima pena por tantísimas cosas que los jóvenes están dejando de hacer por pagar el alquiler", ha dicho Dos Santos en declaraciones a Europa Press.

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Precisamente, el jurado del premio ha destacado que su obra convierte los testimonios individuales de las trabajadoras del extrarradio en "una profunda reflexión colectiva que pone de manifiesto la intersección entre racismo, clasismo, violencia y sexismo en las lógicas de exclusión contemporáneas".

"Se sigue poniendo todavía demasiado la lupa y todavía se sigue criticando mucho los derechos que reivindica la clase trabajadora en general, cómo si estuviésemos pidiendo de más. Y cómo si las cosas que estuviésemos pidiendo no fuesen de justicia y si no fuesen de lógica. Otra cosa es que en la negociación todos tengamos que ceder: los que tenemos la fuerza de trabajo y quienes tienen los medios de producción", ha añadido.

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En ese sentido, ha asegurado que apoya "absolutamente" la huelga general de 24 horas para este otoño para reivindicar salarios dignos y el acceso a una vivienda digna.

"Hay motivos de sobra porque se ha desconectado el salario de la vivienda. A los empresarios les parece mal que haya una huelga porque no podemos pagar el alquiler, tendrán que subir ellos los salarios para que podamos pagar los alquileres, a ver quién puede más", ha apostillado.

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En ese sentido, ha añadido que tanto las manifestaciones como la acampada en Sol han provocado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya convocado elecciones para el próximo 29 de noviembre.

"Sí, ha puesto de manifiesto los límites del Gobierno de coalición, de un gobierno de izquierdas en minoría. Ha estallado además la posición socioeconómica y sociopolítica de Junts, que necesitó que el Partido Socialista estuviese en el Gobierno para que se les aprobasen tanto indultos como amnistía. Pero cuando las clases pudientes y esa burguesía catalana ha vuelto a estar cada una en su sitio --y ya no se los mira como delincuentes-- vuelven a su posición de clase y a defender sus intereses como propietarios y como rentistas", ha zanjado.

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La autora ha recibido la llamada del Ministerio de Cultura desde su casa, donde estaba teletrabajando, y ha explicado que no ha podido pensar en otra cosa en todo el día. "Cuando llega tu primer libro a librerías, nunca crees que vaya a significar tanto. Ya con el sí de Penguin Random House --cuando se puso en contacto conmigo Debate-- yo ya había tocado techo", ha asegurado.

El jurado ha seleccionado su obra por "su enriquecedora, osada y original forma de abordar la realidad de aquellas que, desde la periferia, sostienen los sectores esenciales de nuestro tejido social y económico".

"Enmarcadas en una trayectoria histórica precisa y bien documentada, las experiencias de estas mujeres son analizadas desde un contexto social y geográfico marcado por la precariedad y la desigualdad", añade el fallo.

Asimismo, el jurado ha destacado que el texto "combate los miserabilismos y la visión tradicionalmente masculina de la clase obrera".

Además, el jurado ha señalado que 'Hijas del hormigón' de Aida dos Santos "es un ensayo encarnado y necesario que nos interpela directamente como sociedad, invitándonos con urgencia al análisis de una problemática que, aun siendo de total actualidad, es sistemáticamente ignorada".

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El premio reconoció en su pasada edición a Remedios Zafra, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Joan-Carles Mèlich Sangrà, Ramón Andrés, Irene Vallejo, Alfredo González-Ruibal, Xosé Manuel Núñez Seixas, María Jesús Lama, Gonzalo Pontón o Adela Cortina.

Aida dos Santos (Algarve, 1992) es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), técnica de investigación social aplicada y analista de datos. En dos ocasiones ha ganado el Premio CEDEJEM en ensayo europeo. Además, ha colaborado en varios medios de comunicación.

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