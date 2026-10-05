Temas del día de EFE Internacional del lunes 5 de octubre (02:00 GMT)

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DESTACADOS

BRASIL ELECCIONES

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São Paulo- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el opositor Flávio Bolsonaro comienzan la campaña para la segunda vuelta de las elecciones, después de los resultados sorprendentes que situaron al aspirante de extrema derecha con dos puntos porcentuales de ventaja sobre su rival.

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- Las autoridades electorales de Brasil terminan este lunes de calcular el reparto de escaños de la Cámara de los Diputados, después de conocerse el avance de la extrema derecha en el Senado.

NOBEL MEDICINA

Copenhague - El Instituto Karolinska de Estocolmo da a conocer el Premio Nobel en Fisiología o Medicina.

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YEMEN CONFLICTO

Saná- El Gobierno yemení reconocido internacionalmente lanza una gran ofensiva para recuperar los territorios en manos de los hutíes, mientras se intensifican los combates en el suroeste con los rebeldes, que amenazan con continuar sus ataques contra instalaciones petroleras de Arabia Saudí.

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ADEMÁS

ETIOPÍA GOBIERNO | Adís Abeba.- Etiopía constituye su nuevo Gobierno para un mandato de cinco años tras las elecciones generales del pasado 1 de junio y bajo la sombra de la intensificación del conflicto en el norte del país. (Texto)

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HAITÍ ELECCIONES | Puerto Príncipe - Inicio de la campaña electoral en Haití para la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas así como el referendo para ratificar las enmiendas a la Constitución. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU ELECCIONES | Miami - La congresista demócrata estadounidense Adelita Grijalva, integrante del ala progresista de su formación, dijo en entrevista con EFE que los votantes "están cansados" de etiquetas como "socialistas" y que su partido debe dejar atrás las divisiones internas y llegar unido a las elecciones legislativas de noviembre y a las presidenciales de 2028. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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CUBA CINE | La Habana.- El español Carlos Larrazábal, director de ‘Malecón’, asegura que La Habana es un personaje más en el primer filme presentado por Cuba a la carrera de los Óscar en una década y señala que la ciudad tiene “mucha presencia” en la historia. (Texto) (Foto)

PEDRO ALMODÓVAR | Nueva York - Los cineastas Pedro Almodóvar y Sofia Coppola participan en los diálogos 'Crosscuts' (Cortes transversales) del Festival de Cine de Nueva York (NYFF), un encuentro entre directores de distintos géneros y estilos. (Texto)

NUESTROS TEMAS

ISRAEL PALESTINA | Al Arish (Egipto).- A pocos kilómetros de Gaza, en la ciudad egipcia de Al Arish, la profesora palestina Hadeel Zaarab ha puesto en marcha una escuela improvisada que devuelve las clases a cientos de niños palestinos desplazados tras la guerra. Por Ali Mustafa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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COLOMBIA DDHH | Bogotá - Le llaman la mujer anfibia por defender el rio Magdalena, el más largo e importante de Colombia, un liderazgo que le ha costado tres atentados, varios desplazamientos, constantes amenazas y, también, el premio a la Defensora del Año 2026. Yuly Velásquez, pescadora y activista de 41 años, habla con EFE. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

Sao Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- Las autoridades electorales de Brasil terminan el recuento de las elecciones legislativas y divulgan el reparto de escaños de la Cámara de los Diputados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México - MÉXICO VIVIENDA- La organización Hábitat para la Humanidad presenta el informe Global de Investigación sobre Vivienda, realizada en 22 países, incluyendo México, que pone en el centro las experiencias de las personas y revela cómo la vivienda influye en su calidad de vida, su salud, su situación financiera, estabilidad y oportunidades de futuro. (Texto) (Foto)

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La Habana.- CUBA CRISIS.- Ante la severa crisis de combustible que sufre Cuba, el Gobierno de la isla busca alternativas para mantener activos los servicios públicos, entre ellas una iniciativa que emplea vehículos de carga eléctrica para mover. (Texto) (Foto)

Toronto.- CANADÁ QUEBEC.- La provincia canadiense de Quebec celebra elecciones con el independentista Partido Quebequés (PQ) al frente de las encuestas de opinión. (Texto)

Puerto Príncipe.- HAITÍ ELECCIONES.- Inicio de la campaña electoral en Haití para la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas así como el referendo para ratificar las enmiendas a la Constitución. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz - BOLIVIA DESARROLLO - El Gobierno de Bolivia trabaja con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en el diseño de propuestas para mejorar la infraestructura penitenciaria del país, incluida una nueva cárcel de máxima seguridad que se construya y funcione bajo estándares internacionales respetuosos de los derechos humanos. Por Gina Baldivieso NUEVO (foto) (video)

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La Habana.- CUBA CINE.- El español Carlos Larrazábal, director de ‘Malecón’, aseguró que La Habana es un personaje más en el primer filme presentado por Cuba a la carrera de los Óscar en una década y advirtió que la ciudad tiene “mucha presencia” en la historia. (Texto) (Foto)

Ciudad de México.- MÉXICO CINE.- El elenco principal de la película ‘Un mal partido’ desfila en una alfombra roja previo a su estreno el próximo 8 de octubre. (Texto) (Foto)

Ciudad de México.- MÉXICO MÚSICA.- La cantante mexicana Majo Aguilar presenta los detalles de su espectáculo ‘Se Armó El Baile’ en el Auditorio Nacional, el cual cerrará su gira actual. (Texto) (Foto)

Quito.- LATINOAMÉRICA INNOVACIÓN.- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) celebra en Ecuador el Foro Global de Emprendimiento y Tecnología para América Latina y el Caribe (GET Forum), que se desarrollará en la capital Quito del 5 al 7 de octubre. (Texto) (Foto) (Video)

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Montevideo.- URUGUAY INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- Se presentan los resultados de los primeros proyectos seleccionados por el Laboratorio de Inteligencia Artificial para el Bien, inaugurado por la empresa Microsoft y destinado a desarrollar soluciones con impacto social. (Texto)

Montevideo.- ASTURIAS LATINOAMÉRICA.- El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, se reúne con el embajador de España en Uruguay, Javier Salido.

URUGUAY INFLACIÓN El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta el informe técnico sobre el Índice de Precios del Consumo correspondiente a septiembre de 2026. (Texto)

Asunción.- PARAGUAY ELECCIONES.- El virtual triunfo de la oposición en las dos principales ciudades de Paraguay en las elecciones municipales de este domingo representan, según sectores de la oposición, un "voto castigo" para el Partido Colorado, del mandatario Santiago Peña, y un desafío de cara a las presidenciales de 2028. (Texto) (Foto) (Video)

13:00h.- Nueva York.- EEUU IA.- El Concejo municipal de Nueva York celebra una inusual sesión plenaria sobre los riesgos de la inteligencia artificial (IA), en la que están llamados a comparecer representantes de Anthropic, OpenAI, Google y Meta y en la que los legisladores examinarán nuevas propuestas para regular el desarrollo y uso de esta tecnología en la ciudad. (Texto) (Foto) (Video)

14:00GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO INVERSIONES.- El Instituto de Estadística de México publica los datos de la inversión fija de julio tras elevarse un 7,7 % en julio (Texto)

14:00GMT.- Miami.- EEUU ELECCIONES.- La congresista demócrata estadounidense Adelita Grijalva, integrante del ala progresista de su formación, dijo en entrevista con EFE que los votantes "están cansados" de etiquetas como "socialistas" y que su partido debe dejar atrás las divisiones internas y llegar unido a las elecciones legislativas de noviembre y a las presidenciales de 2028. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00GMT.- Bogotá.- COLOMBIA DDHH.- Le llaman la mujer anfibia por defender el río Magdalena, el más largo e importante de Colombia, un liderazgo que le ha costado tres atentados, varios desplazamientos, constantes amenazas y, también, el premio a la Defensora del Año 2026. Yuly Velásquez, pescadora y activista de 41 años, habla con EFE. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00GMT.- Toronto.- SERIE CARRIE.- Las actrices Summer Howell y Alison Thornton, que dan vida a los dos principales personajes de la nueva serie 'Carrie' de Prime Video, declararon a EFE que dar vida a los personajes creados hace medio siglo por Stephen King, con el "aterrador" añadido de las redes sociales en sus vidas, ha sido una experiencia "surrealista". (Texto) (Vídeo)

14:00GMT.- Toronto.- SERIE CARRIE.- Matthew Lillard y Samantha Sloyan, actores que interpretan a los adultos de la nueva serie de Prime Video 'Carrie', dijeron a EFE que la historia de la adolescente marginada ideada hace medio siglo por Stephen King todavía conserva toda su vigencia con una dimensión especialmente inquietante: para los jóvenes de hoy, los errores pueden quedar registrados para siempre. (Texto) (Vídeo)

15:00GMT.- Nueva York.- EEUU IA.- El Concejo municipal de Nueva York celebra una inusual sesión plenaria sobre los riesgos de la inteligencia artificial (IA), en la que están llamados a comparecer representantes de Anthropic, OpenAI, Google y Meta y en la que los legisladores examinarán nuevas propuestas para regular el desarrollo y uso de esta tecnología en la ciudad.

17:30GMT.- Asunción.- PARAGUAY MONEDA.- El Banco Central de Paraguay presenta una nueva familia de billetes del guaraní, una de las monedas más antiguas de América Latina. (Texto) (Foto)

19:00GMT.- Nueva York.- PEDRO ALMODÓVAR.- Los cineastas Pedro Almodóvar y Sofia Coppola participan en los diálogos 'Crosscuts' (Cortes transversales) del Festival de Cine de Nueva York (NYFF), un encuentro entre directores de distintos géneros y estilos, 5 de octubre en el teatro neoyorquino Walter Reade. (Texto)

Europa

Moscú.- RUSIA AFGANISTÁN.- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se reúne en Moscú con su homólogo de Afganistán, Amir Khan Muttaqi. (Foto) (Audio)

Moscú.- RUSIA AFGANISTÁN.- La capital rusa acoge una nueva reunión del "Formato de Moscú para Afganistán".

París.- MODA PARÍS.- Zimmermann, Gabriela Hearts, Ungaro y Chanel presentan en la Semana de la Moda de París sus colecciones femeninas para la temporada primavera/verano 2027. (Texto)

Antalya.- TURQUÍA ASTRONÁUTICA.- Arranca en Antalya el 77 Congreso Astronáutico Internacional (IAC 2026), organizado por la Federación Astronáutica Internacional y coordinado por el Ministerio de Industria y Tecnología de Turquía. en el centro de congresos NEST hasta el 9 de octubre

09:00GMT.- París.- JEAN-PAUL BELMONDO.- Presentación a la prensa la exposición 'Belmondo, le Magnifique', que podrá visitarse del 7 de octubre de 2026 al 31 de enero de 2027, y recorre la trayectoria de uno de los grandes iconos del cine francés, desde su papel revelación en À bout de souffle (1960) hasta una carrera de unos 90 filmes en la que combinó comedia, acción y drama. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- París.- OCDE INFANCIA.- La OCDE publica el informe 'Gastar mejor en favor de la infancia a través de las políticas sociales', que analiza cómo los países pueden obtener mejores resultados del gasto social destinado a los niños.

08:00GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), el irlandés Philip Lane, da el discurso inaugural en la Conferencia del BCE sobre Política Monetaria 2026: uniendo la ciencia y la práctica.

08:00GMT.- París.- FRANCIA BENIN.- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe al presidente de Benín, Romuald Wadagni, en un encuentro bilateral en París.

08:00GMT.- París.- FRANCIA ARTE.- El Museo Picasso de París abre las puertas al universo de Kurt Schwitters, figura inclasificable de la abstracción alemana, pionero del collage y la poesía sonora, en una exposición con más de 300 obras, incluida una recreación de su mítico Merzbau. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30GMT.- Estocolmo.- NOBEL MEDICINA.- El Instituto Karolinska de Estocolmo da a conocer el Premio Nobel en Fisiología o Medicina (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30GMT.- Emden.- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro de Defensa, Boris Pistorius, participa en una rueda de prensa sobre la posible creación de una nueva base de la marina alemana en Emden.

13:30GMT.- Berlín.- ESPAÑA FINLANDIA.- La ministra de Exteriores finlandesa, Elina Valtonen, recibe al ministro de Exteriores español, José Manuel Albares. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00GMT.- Berlín.- RUSIA OTAN.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al primer ministro de Lituania, Mindaugas Sinkevicius, en un encuentro que estará dominado por tema de seguridad y defensa, como el fortalecimiento del flanco oriental de la OTAN. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Barcelona - PAULA KLEIN - La ganadora del premio Lumen por 'El amor inventado', la argentina Paula Klein, explica en una entrevista con EFE los entresijos de esta novela sobre las mentiras que nos queremos creer, incluidas las ficciones del amor. Lara Malvesí (Texto)

Ginebra.- Apertura del 57.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

O.Medio y África

Adís Abeba.- ETIOPÍA GOBIERNO.- Etiopía constituye su nuevo Gobierno para un mandato de cinco años tras las elecciones generales del pasado 1 de junio y bajo la sombra de la intensificación del conflicto en el norte del país. (Texto)

Al Arish.- ISRAEL PALESTINA.- A pocos kilómetros de Gaza, en la ciudad egipcia de Al Arish, la profesora palestina Hadeel Zaarab ha puesto en marcha una escuela improvisada que devuelve las clases a cientos de niños palestinos desplazados tras la guerra. Por Ali Mustafa (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bagdad.- YIHADISTAS IRAK.- La Justicia iraquí retoma hoy el juicio a más de 5.700 detenidos trasladados a Irak desde el noreste de Siria, acusadas de pertenecer presuntamente al grupo yihadista Estado Islámico, después de que las audiencias comenzaran el pasado 20 de septiembre.

Nairobi.- SUDÁFRICA RAPERO.- Empieza el juicio contra siete acusados del asesinato a tiros en febrero de 2023 del rapero Kiernan Jarryd Forbes, conocido como AKA, a la edad de 35 años.

Arusha.- ASAMBLEA PARLAMENTOS.- Inicio de la 153ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) con la asistencia de cientos de legisladores de todo el mundo bajo el lema 'Fortalecer la buena gobernanza y empoderar a las comunidades mediante la inclusión, la confianza y oportunidades para todos'. Se celebra hasta el 9 de enero.

Asia

Taipéi.- TAIWÁN EEUU.- La política de Washington hacia Taiwán "no ha cambiado" tras la reciente cumbre entre los presidentes de EE. UU. y China, pero la isla sigue a la espera de un paquete de armas que, según analistas consultados por EFE, podría postergarse hasta 2027. (Texto)

Manila.- FILIPINAS POLONIA.- El presidente polaco, Karol Nawrocki, realizará del 5 al 8 de octubre la primera visita de un mandatario de Polonia a Filipinas, donde será recibido por el presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., para estrechar la cooperación en áreas como defensa, comercio, tecnología y agricultura.

Sídney.- COP31 CLIMA.- El secretario ejecutivo de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, Simon Stiell, pronunciará un discurso en el marco de la Pre-COP31 en Fiyi centrado en la relación entre salud y cambio climático, con especial atención al impacto del calor en las mujeres embarazadas y los niños. (Texto)

Suva.- PRE-COP FIYI.- Fiyi y Tuvalu acogen la reunión de la Pre-COP31 entre el 5 y el 8 de octubre, en asociación con Australia.

Nueva Deli.- INDIA TIPOS.- El banco central de la india anuncia su política monetaria y nuevos tipos de interés en su reunión bimensual.

08:00h.- Nuevo Taipéi.- FOXCONN VENTAS.- Foxconn, uno de los principales ensambladores de servidores de inteligencia artificial del mundo y socio clave de la estadounidense Nvidia, difunde sus cifras de facturación de septiembre. (Texto)

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Redacción EFE Internacional

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