05/10/2026 Special Tours (Ávoris) refuerza su presencia en el Cono Sur tras participar en FIT Argentina. Special Tours, turoperador de Ávoris, ha reforzado su presencia comercial en el Cono Sur tras participar, del 26 al 29 de septiembre, en la 30ª edición de FIT Argentina, la feria Internacional de Turismo de América Latina, donde la compañía contó con estand propio y mantuvo reuniones con sus principales clientes y socios de la región. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA SPECIAL TOURS (ÁVORIS)

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Special Tours, turoperador de Ávoris, ha reforzado su presencia comercial en el Cono Sur tras participar, del 26 al 29 de septiembre, en la 30ª edición de FIT Argentina, la feria Internacional de Turismo de América Latina, donde la compañía contó con estand propio y mantuvo reuniones con sus principales clientes y socios de la región.

La participación en la feria permitió a Special Tours presentar las novedades de su programación para la próxima temporada, analizar la evolución del mercado latinoamericano y detectar nuevas oportunidades de colaboración con agencias de viajes y otros profesionales del sector.

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La compañía compartió espacio con Welcomebeds y Welcome Incoming Services, marcas pertenecientes a Ávoris, lo que permitió mostrar conjuntamente distintas capacidades del grupo y ampliar las posibilidades de negocio y colaboración con profesionales del mercado latinoamericano.

Durante las cuatro jornadas de FIT Argentina, el equipo comercial de Special Tours mantuvo una intensa agenda de encuentros con clientes y partners del Cono Sur.

Las reuniones sirvieron para conocer de primera mano las necesidades y expectativas del canal, identificar oportunidades de crecimiento y analizar las tendencias del mercado.

El director comercial global de Special Tours, Alejandro Lavín, destacó el balance "muy positivo" de la participación en la feria, que permitió a la compañía "reunirnos con clientes y partners, presentarles directamente las novedades de nuestra programación y, sobre todo, escuchar qué necesitan y dónde identifican nuevas oportunidades".

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Lavín señaló que Special Tours quiere "seguir creciendo en el Cono Sur de la mano de las agencias de viajes", reforzando las relaciones comerciales existentes y desarrollando nuevas vías de colaboración en la región.

El Cono Sur constituye una de las áreas relevantes dentro de la estrategia de crecimiento de Special Tours en Latinoamérica. En este sentido, la compañía prevé mantener una presencia comercial continuada en la zona, profundizar en el conocimiento de los distintos mercados y ampliar la colaboración con el canal profesional.

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Tras su participación en FIT Argentina, Special Tours continuará desarrollando su actividad comercial en el Cono Sur con el objetivo de consolidar su presencia en Latinoamérica y generar nuevas oportunidades de negocio junto a sus colaboradores locales.