Policía antiterrorista de Perú investiga posible instigación a matar a presidenta Fujimori

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Lima, 5 oct (EFE).- La Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional de Perú activó este lunes "de manera inmediata" una investigación tras la difusión de material audiovisual que contiene presuntas amenazas de muerte contra la presidenta peruana, Keiko Fujimori.

A inicios de septiembre, durante una reunión virtual realizada durante un encuentro de activistas de regiones del sur, el expostulante al Senado Emiliano Oré Rojas presuntamente formuló expresiones vinculadas a la posibilidad de realizar un atentado contra la vida de Fujimori.

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"¿Usted cree que si eliminamos a Keiko Fujimori el pueblo no nos va a felicitar? Yo tranquilo me iría feliz a la cárcel 500 años por haber limpiado al Perú de una desgracia", se escucha en la grabación de dicha reunión por parte, supuestamente, de Oré Rojas, que postuló en las elecciones de abril con el partido de centroizquierda Cooperación Popular.

Al respecto, este lunes el Ministerio del Interior informó a través de un comunicado que la Dircote está desarrollando las diligencias necesarias para establecer la identidad real de los participantes, verificar la autenticidad e integridad del material audiovisual.

También investiga el contexto en el que se produjeron las expresiones y si existen actos de coordinación o concertación vinculados con los hechos en materia de investigación.

El Ministerio agregó que, como parte de este proceso, los elementos obtenidos han sido puestos en conocimiento del Ministerio Público mediante un informe para las acciones que correspondan dentro del ámbito de sus competencias.

Fujimori se pronunció este lunes al respecto y señaló que el caso ya está en manos de la Policía y el Ministerio Público y aseguró que no tiene miedo.

"Lo primero que puedo decir es que no tengo miedo ni voy a retroceder en todo este esfuerzo de lograr el orden y lograr la seguridad en nuestro país. Si piensan que con este tipo de comentarios me van a hacer retroceder se equivocan, creo que mi vida política demuestra eso, que jamas voy a dar un paso hacia atrás", indicó durante un acto público. EFE

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