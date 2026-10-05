Merz reacciona con cautela a informes sobre recuperación del estrecho de Bab al Mandeb

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Berlín, 3 oct (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, reaccionó con cautela a la noticia de la recuperación del estrecho de Bab al Mandeb por parte de las fuerzas leales al Gobierno yemení reconocido internacionalmente y dijo que se trata "tal vez de una razón para tener un optimismo moderado, pero no más".

"Ustedes saben que nos esforzamos en todos los campos por hacer nuestro aporte para poner fin al conflicto en Oriente Medio y lograr seguridad en los caminos del comercio. Si hoy tenemos esa noticia se trata tal vez de una razón para un optimismo moderado, pero no más", dijo Merz en una comparecencia conjunta con el primer ministro lituano, Mindaugas Sinkevičius.

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"Ante todo el estrecho de Ormuz debe volver a ser abierto duraderamente y sin que se cobren peajes. Estamos todavía lejos de una solución pero hay motivos para la esperanza", explicó su cautela.

Las fuerzas leales al Gobierno yemení reconocido internacionalmente aseguraron o este lunes haber recuperado el control del estrecho de Bab al Mandeb, tomado el mes pasado por los rebeldes chiíes hutíes, en el marco de una ofensiva lanzada ayer contra los insurgentesi.

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La recuperación de Bab al Mandeb es de gran importancia dado que es un punto estratégico marítimo que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén, por lo que el control de las zonas costeras circundantes es crucial para la navegación internacional. EFE

(foto)