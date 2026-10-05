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La AESAN advierte de la presencia de gluten en lote de tostadas de trigo sarraceno de la marca Santiveri

05/10/2026 Imagen del producto afectado. SALUD AESAN
05/10/2026 Imagen del producto afectado. SALUD AESAN
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), adscrita al Ministerio de Consumo, ha advertido este lunes de la presencia de gluten en lote de tostadas de trigo sarraceno de la marca Santiveri, pese a que en su etiquetado aparece la mención "sin gluten".

La AESAN, que ha conocido esta alerta a través de una notificación de las autoridades de Castilla y León, ha precisado que el producto afectado es 'Tostadas crujientes sarraceno' de la marca Santiveri Bio, con fecha de consumo preferente 01/12/2027. Se presenta en un estuche de 100 gramos.

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Esta información es resultado del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

La distribución inicial del producto ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Baleares, La Rioja, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

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Como medida de precaución, la AESAN ha recomendado a las personas con problemas derivados de la ingesta de gluten que pudieran tener el producto mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Para el resto de la población, ha asegurado que no supone "ningún riesgo".

La información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

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