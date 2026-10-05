Guardia Costera de EE.UU. rescata a 61 migrantes de una embarcación cerca de R.Dominicana

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San Juan, 5 oct (EFE).- La Guardia Costera de Estados Unidos informó este lunes de que rescató, junto a la Armada dominicana, a 61 migrantes de una embarcación sobrecargada que se hundía en la madrugada de este lunes en el Atlántico, frente a Cabo Cabrón, en la península de Samaná, en el noreste de República Dominicana.

"Gracias a la rápida respuesta de las tripulaciones de rescate de la Guardia Costera y de la Armada de República Dominicana, se salvaron 61 vidas de una embarcación sobrecargada y que se hundía", dijo en un comunicado el comandante Matthew Romano, jefe de respuesta del sector San Juan.

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La tripulación del guardacostas Winslow Griesser detectó hacia las 5:50 hora local (9:50 GMT) una embarcación de unos 9 metros que estaba zozobrando, a unos 22 kilómetros al noroeste de Cabo Cabrón, y comenzó de inmediato a subir a bordo a los pasajeros.

El guardacostas confirmó que la embarcación inestable se estaba hundiendo rápidamente y comenzó de inmediato a embarcar a los pasajeros.

La Guardia Costera desplegó además a la tripulación de un helicóptero MH-60T Jayhawk de la Estación Aérea de Borinquen para proporcionar apoyo aéreo en el rescate, mientras que una aeronave de la Fuerza Aérea Dominicana también acudió al lugar.

Poco después, las lanchas patrulleras de la Armada de República Dominicana Capella CG-108 y Algenib Ll-169 llegaron al lugar para colaborar en el rescate de todos los migrantes.

Una embarcación similar naufragó la noche del domingo de la semana pasada con más de 60 personas en las aguas del Canal de Mona, en el oeste de Puerto Rico, y las autoridades rescataron a 49 personas con vida, 3 muertos y otros 10 continúan desaparecidos.

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"Estos viajes peligrosos e ilegales están aumentando, y tarde o temprano se nos acabará la suerte. No arriesguéis vuestra vida con traficantes despiadados. Elegid vías de migración seguras y legales; si os detienen, podríais enfrentaros a un proceso judicial o a la repatriación inmediata.", aconsejó Romano.

Dominicanos y haitianos realizan viajes migratorios en embarcaciones frágiles conocidas como yolas, a través del canal de la Mona, un paso marítimo de unos 110 kilómetros de ancho que separa República Dominicana y Puerto Rico. EFE