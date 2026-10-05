Google cambia los límites de Gemini: la opción gratuita se limita a Flash-Lite 3.5 y la suscripción AI Plus a Flash 3.6

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Google ha anunciado que, a partir del 9 de octubre, implementará nuevas restricciones en el uso de sus modelos de Gemini, con lo que los usuarios del nivel gratuito solo podrán utilizar el modelo Gemini Flash-Lite 3.5, así como los usuarios suscritos al plan AI Plus también podrán acceder al modelo Flash 3.6.

En mayo de este año, el gigante tecnológico cambió su sistema de límites de uso para sus modelos de inteligencia artificial (IA) Gemini, pasando de basarse en un sistema de conteo fijo de mensajes a un sistema basado en la capacidad de procesamiento y consumo de recursos de cómputo real.

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Ahora, teniendo este método en cuenta, Google ha compartido nuevas restricciones en el uso de sus modelos de IA en la aplicación de Gemini para aquellos usuarios que no están suscritos a ningún plan de la compañía, que quedarán relegados a utilizar exclusivamente el modelo Gemini Flash-Lite 3.5, en lugar del modelo Flash 3.6.

Así lo ha dado a conocer el gigante tecnológico en un comunicado en su página de soporte, donde ha detallado que los cambios en los límites de uso comenzarán a implementarse a partir de este viernes 9 de octubre, con novedades que también afectan a los usuarios suscritos a su servicio de IA.

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En concreto, Google ha especificado que los usuarios que utilicen Gemini de forma gratuita no tendrán acceso a Gemini Flash y Pro. Por su parte, los usuarios suscritos al plan Google AI Plus, disponible en España por 4,99 euros al mes, podrán disponer de los modelos Flash-Lite 3.5 y de Gemini Flash 3.6, pero tampoco podrán utilizar el modelo Pro.

Finalmente, los usuarios suscritos al plan Google AI Pro y AI Ultra (21,99 y 99,99 euros al mes respectivamente) tendrán acceso a todos los modelos disponibles de la compañía, incluyendo la versión Gemini Pro 3.1.

Igualmente, aquellos usuarios suscritos a Google AI Pro o Ultra, también tendrán acceso a la opción Deep Think en la aplicación de Gemini, con la que podrán utilizar el máximo razonamiento paralelo del modelo. Esta función actualmente solo estaba disponible para el plan Ultra.

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Junto a estos límites, Google ha detallado que, en cada modelo disponible, los usuarios también podrán seleccionar el nivel de esfuerzo preferido para ejecutar cada tarea. Así, podrán escoger entre los niveles de esfuerzo bajo, medio o alto.

Con ello, Google ha explicado que el nivel de esfuerzo alto permite aumentar la capacidad del modelo para completar tareas y proporcionar respuestas más exhaustivas a las consultas, pero también consume más del límite de procesamiento y cómputo.

Junto a esta reestructuración del uso de modelos, Google no ha especificado cómo planea introducir el uso de su nuevo modelo de frontera Gemini 4 Argon, presentado el pasado 1 de octubre, que se desplegará inicialmente para una serie de defensores cibernéticos a través del programa Fairwind.

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