El tercer largometraje de Gael García Bernal cerrará la 71ª Seminci de Valladolid, España

Guardar

Valladolid (España), 5 oct (EFE).- El tercer largometraje de ficción del director mexicano Gael García Bernal ('Hombre al agua') clausurará el 31 de octubre la 71ª Semana Internacional de Cine (Seminci) de Valladolid, ciudad en el centro de España, según informaron este lunes fuentes del certamen.

El festival, que abrirá la húngara Lili Horvát ('My notes on mars'), será cerrado por García Bernal (Guadalajara, México 1978) con el estreno en España de 'Un hombre al agua', una comedia sobre masculinidad y ascenso social, que dirige y además protagoniza junto a Ricky Martin, Esmeralda Pimentel, Débora Nascimento y Natalia Oreiro.

PUBLICIDAD

Un socorrista cubano que salva de morir ahogado a un empresario mexicano es el punto de partida de esta película que ensancha la faceta realizadora de García Bernal en clave de ficción, algo que inició con 'Déficit' (2007) y continuó con 'Chicuarotes' (2019) después de la fama que adquirió como intérprete con 'Amores perros' (2000).

El director, actor y productor mexicano presentará su película en Valladolid dentro de un certamen que el año pasado ganó ex aequo 'Magallanes', de Lav Díaz, protagonizada entre otros por Gael García Bernal.

La 71ª Seminci, que dedicará un recuerdo especial a su anterior director, el español José Luis Cienfuegos, fallecido el pasado diciembre después de tres ediciones al mando, levantará el telón el próximo 23 de octubre con la última producción de la húngara Lili Horvát, ganadora del festival en 2020, titulada 'Notes on mars', protagonizada por Mackenzie Davis y Rupert Friend.

PUBLICIDAD

Una investigadora espacial que desaparece durante una excursión por los Alpes es el detonante de este filme, que concursará dentro de la sección oficial por la Espiga de Oro, el máximo galardón del certamen.

Ambos protagonizan una historia de amor tamizada desde la ficción para dar luz a la tercera película de Horvát, la primera en lengua inglesa y que presentará en el festival, donde comparecerá por tercera vez después de traer 'The wednesday child' en 2015, que compitió en la sección Punto de Encuentro, y de presidir en 2021 el jurado internacional.

PUBLICIDAD

La presencia de Horvát en la inauguración del segundo festival más importante y longevo de España después del de San Sebastián responde a la esencia y filosofía de un certamen concebido como un semillero que suele guardar una estrecha relación con los cineastas que, de una u otra manera, se formaron o dieron a conocer en Seminci hasta alcanzar lugares de relieve. EFE