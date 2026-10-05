El partido gobernante en Costa Rica niega haber recibido dinero de un detenido por lavado

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San José, 5 oct (EFE).- El oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) de Costa Rica negó este lunes que durante la campaña que llevó al poder a la actual presidenta, Laura Fernández, haya recibido dinero del chino-costarricense Zhang Guobin, requerido por Estados Unidos como sospechoso de lavado de dinero del narcotráfico y quien al parecer estuvo en actividades del partido.

El PPSO emitió un comunicado en el que rechaza haber recibido dinero de Zhang Guobin, después de que en medios de prensa locales y redes sociales se publicaran fotos del sospechoso aparentemente en actividades del partido y en el evento de celebración del triunfo electoral del pasado 1 de febrero.

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“No se registran relaciones comerciales ni aportes económicos de esa persona”, tampoco donaciones en efectivo o en especie, ventas de certificados, contratos, operaciones, transferencias, ni contribuciones, expresó el PPSO, que ratificó su rechazo al narcotráfico, al lavado de activos y a cualquier forma de crimen organizado.

La presidenta Fernández dijo este lunes a periodistas que no conoce a Zhang Guobin y afirmó que si se trata de un delincuente, le alegra que enfrente a la justicia tras ser detenido el pasado viernes.

“No lo conozco, no me he reunido con él, no sé qué hacía el día que gané las elecciones. Ese día estuvieron alrededor de 2.000 personas y por razones obvias no conocía a esas 2.000 personas”, afirmó la mandataria.

Los partidos de oposición pidieron explicaciones al oficialismo acerca de la presencia de Zhang en actividades del partido y sus supuestos nexos.

“Nos deben explicaciones a todos los costarricenses por qué uno de los principales acusados de lavado de dinero del narcotráfico estaba en sus actos oficiales, por qué estaba en los actos de celebración”, manifestó el diputado del izquierdista Partido Frente Amplio, José María Villalta.

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Las autoridades detuvieron el pasado viernes al chino naturalizado costarricense Zhang Guobin, quien es requerido por Estados Unidos por sus supuestos vínculos con carteles narcotraficantes mexicanos y colombianos, y quien aparentemente también se dedicaba al lavado de dinero por medio de criptomonedas.

El detenido, también conocido como Guobin Tam Zhang y Juan Carlos Tam Cheong, presuntamente coordinaba con distintos proveedores el suministro de cocaína, principalmente con destino a Estados Unidos, y se encargaba de tramitar y gestionar, en representación de los carteles, los pagos correspondientes por dichos cargamentos.

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El asiático recibía grandes cantidades de dinero que posteriormente convertía en criptoactivos, con lo cual movilizaba fondos y ejecutaba pagos derivados de la compra y venta de cocaína y otras transacciones ilícitas vinculadas a los carteles de Sinaloa (México) y del Golfo (Colombia), así como con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y legitimación de capitales en Colombia, indica la información de las autoridades costarricenses.

El arresto de Zhang se realizó en la localidad de Curridabat, en San José, en un trabajo conjunto entre la DEA, el Departamento del Tesoro de EE.UU. y autoridades costarricenses.

El capturado, que figura en varias sociedades, quedó a las órdenes de las autoridades judiciales y permanecerá al menos dos meses en prisión preventiva, mientras avanza su proceso de extradición.

En 2025, el Congreso costarricense aprobó una reforma constitucional para permitir la extradición de nacionales y desde entonces han sido entregados a Estados Unidos líderes narcotraficantes como Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca; el exmagistrado y exministro de Seguridad Celso Gamboa, y Edwin López, alias Pecho de Rata, y otros extranjeros naturalizados.

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El narcotráfico se ha convertido en los últimos años en el principal problema de Costa Rica, un país sin Ejército desde 1948 y que es reconocido por su paz y democracia.