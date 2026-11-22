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La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha censurado este domingo "los insultos, denuncias y censura" del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por la huelga indefinida educativa en la región y ha acusado a la Comunidad de pretender acabar con "el derecho a huelga y el derecho a protestar" e intentar "convertir a los equipos directivos en delatores con esos modelos de incidencia" que son "como los expedientes de depuración franquista".

Durante un mitin de Frente Amplio en San Sebastián de los Reyes en el que ha estado acompañada de los candidatos Emilio Delgado, Toni Valero y María Pastor y el eurodiputada de sumar Estrella Galán, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea ha remarcado "los profes van ganando" y el Gobierno regional quiere "romper la solidaridad" entre ellos pero se han encontrado con una respuesta "ejemplar de toda la comunidad educativa y de todas las familias en apoyo a los profesores".

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Según ha remarcado, "en esta lucha está la defensa de la institución más central para la democracia y para la libertad" porque "en ese combate está la semilla del Madrid que viene". "Menos mal que existen las educadoras infantiles, menos mal que están los profesores, las profesoras de la pública. ¡Menuda elección de lucha, de dignidad y de servicio público están dando con su huelga indefinida!", ha subrayado.

En este sentido, ha reivindicado el "orgullo" sindical y reivindicativo frente a un PP que solo sabe "derogar". "Dice Ayuso que los trabajadores y las inquilinas que organizaron la huelga general del 11 de noviembre son basura sindical y que los profesores de nuestros hijos son garrapatas. ¿Sabéis por qué los odia tanto? ¿Sabéis por qué Ayuso odia tanto a los sindicatos, a las trabajadoras, a los trabajadores y a los profesores? Porque ella no ha dado un palo al agua en su vida ni fuera del PP ni fuera de la política", ha indicado.

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Asimismo, ha advertido frente a una derecha y a una ultraderecha que "vienen a por las libertades y a por nuestros derechos" y ha llamado a los trabajadores y asalariados a votar a Frente Amplio en los comicios del 29 de noviembre. "Si creciste en un edificio de ladrillos naranjas, vota al Frente Amplio", ha remarcado.

"Las que se dedican a comprarse áticos con el presupuesto público de todos los madrileños ya tienen su opción. Los que acumulan viviendas de 5 en 5 y de 10 en 10 ya tienen su opción. Los que van a heredar 10 millones de euros ya tienen su voto decidido y no van a votar al Frente Amplio", ha contrapuesto.

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Por su parte, el cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid ha recordado que las del 29N son las elecciones más importantes de los últimos 50 años porque se decide entre conservar el legado de derechos y oportunidades que construyeron nuestros padres o que sea "arrebatado". "Esa democracia, que tanta vida se ha costado y por la que tantas lágrimas se han derramado en este país, ahora nos hace una pregunta directa a cada uno de nosotros y de nosotras", ha dicho.

"Nos quieren sin memoria y nos tendrán como pueblo", ha subrayado para reivindicar la "unidad popular" y subrayar que la "motosierra para los de arriba". "El 29 de noviembre, los barrios populares salen a votar en defensa propia. Los barrios populares llenan las urnas. Los barrios populares le plantan cara a los de arriba", ha remarcado.

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Así, ha incidido en que Frente Amplio llega "con los deberes hechos" para poder "dar la vuelta a la tortilla". "Eso permite decir que si tú me votas, yo soy tu abogado en las instituciones, que si tú me votas yo no te voy a hacer pasar vergüenza", ha explicado.

"El voto del Frente Amplio vale triple. Vale para frenar a la derecha, sí, pero también vale para garantizar derechos y para darle la vuelta a las elecciones del 29 de noviembre. Así que, compañeros y compañeras, como decía la canción, a conquistar nuestra felicidad; será mejor la vida que vendrá", ha concluido.

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