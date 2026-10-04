Sara Carbonero, una de las grandes invitadas al concierto de Shakira

Sara Carbonero posando en el photocall de BOSS Bottled Beyond Her en el concierto de Shakira.. Sara Carbonero no quiso perderse el concierto de Shakira y acudió a la cita junto a su gran amiga y socia, Isabel Jiménez. Ambas disfrutaron de una noche de música en 'Macondo Park', donde la cantante colombiana continúa con el gran despliegue de su residencia europea dentro de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', reuniendo a numerosos rostros conocidos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Guardar

Sara Carbonero no quiso perderse el concierto de Shakira y acudió a la cita junto a su gran amiga y socia, Isabel Jiménez. Ambas disfrutaron de una noche de música en 'Macondo Park', donde la cantante colombiana continúa con el gran despliegue de su residencia europea dentro de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', reuniendo a numerosos rostros conocidos.

Entre los asistentes también estuvieron Blanca Romero y su hija, Lucía Rivera, que se fueron juntas de concierto en un momento en el que toda la atención está puesta en la familia Rivera por las diferencias entre Cayetano y Francisco. Por su parte, Paz Vega presumió de sus hijos mayores, Ava y Orson Salazar Jr., posando junto a ellos ante los fotógrafos, mientras que Juana Acosta hizo lo propio con su hija, Lola Alterio, con la que protagonizó unas divertidas y cómplices imágenes.

PUBLICIDAD

La lista de celebrities que se acercaron hasta 'Macondo Park' se completó con nombres como Ana Peleteiro, Fernando Llorente, Ana Fernández, María de Nati, Alba Lago, Marcelo Vieira y su mujer, Clarice Alves. Todos ellos quisieron disfrutar en primera persona del espectáculo de la artista colombiana y no dudaron en posar ante la prensa a su llegada.

Una noche marcada por la música de Shakira y por la presencia de numerosos rostros conocidos que no quisieron perderse uno de los grandes acontecimientos de su gira. Famosos de distintos ámbitos se dieron cita para disfrutar del show y arropar a la cantante en su gran despliegue europeo de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'.

PUBLICIDAD