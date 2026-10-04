Rusia derriba más de 550 drones ucranianos, incluido cerca de Moscú

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Moscú, 4 oct (EFE).- Las autoridades rusas informaron este domingo del derribo durante la noche pasada de 559 drones ucranianos, incluido cerca de Moscú.

Los aparatos enemigos fueron destruidos en 14 regiones, la península anexionada de Crimea, así como los mares Negro y de Azov, señala el parte matutino del Ministerio de Defensa.

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El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó por su parte sobre la neutralización de nueve drones en las inmediaciones de la capital.

Además, 28 aparatos no tripulados fueron destruidos en Kaluga, colindante con la región de Moscú.

También en Tula, otra región fronteriza con Moscú, fueron neutralizados anoche 18 drones enemigos.

En la noche del viernes al sábado, Defensa informó del derribo de 218 drones ucranianos.EFE