Los Nobel vuelven a premiar desde el lunes la excelencia intelectual

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Copenhague, 4 oct (EFE).- Los premios Nobel volverán a reconocer a partir de este lunes la excelencia intelectual y humana en seis categorías con la tradicional ronda de ganadores.

Al premio en Medicina o Fisiología, que se fallará este lunes, le seguirán por este orden y hasta el próximo día 12, los de Química, Física, Literatura, de la Paz y Economía.

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El de Economía es el único no establecido en su día por el creador de los galardones, el magnate sueco Alfred Nobel (1833-1896), sino por el Banco de Suecia, coincidiendo en 1968 con los 300 años del nacimiento de esta institución.

Nobel acumuló una fortuna considerable gracias a sus inventos, en especial, la dinamita, que le reportó grandes ganancias pero también le generó problemas éticos, que le llevaron a legar su fortuna para recompensar a los bienhechores de la humanidad.

En su testamento dispuso que ésta se invirtiera en valores mobiliarios y seguros, y que los intereses se dividieran en cinco partes iguales, que habrían de destinarse a premiar a personalidades en otros tantos campos, sin atender a su nacionalidad.

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Por deseo expreso del propio Nobel, se decidió que el premio de la Paz no se fallara y entregara en Estocolmo, sino en Oslo, ya que Noruega formaba parte del Reino de Suecia en su época.

El proceso de elección es el mismo en todas las categorías: científicos, académicos y profesores universitarios presentan las candidaturas y los distintos comités Nobel establecen varias cribas para elegir al ganador, hasta tres por premio.

Más dotación económica este año

Todos tienen la misma dotación económica, que este año ha sido incrementada un 9 % hasta 12 millones de coronas suecas (1,1 millones de euros, 1,2 millones de dólares), para conmemorar que se cumplen 125 años desde que se fallaron por primera vez.

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La dotación del premio ha sido ajustada varias veces los últimos quince años: en 2012, se redujo de 10 a 8 millones de coronas suecas, a la vez que se impulsaba un programa para reforzar las finanzas de la Fundación Nobel.

Los premios pueden quedar desiertos, algo que ha ocurrido en 49 ocasiones, pero desde 1974 no pueden concederse a título póstumo, a no ser que el galardonado muera en el período transcurrido entre la concesión y la entrega del mismo.

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Dos personas han rechazado voluntariamente un premio: el escritor francés Jean-Paul Sartre, el de Literatura, en 1964; y el político vietnamita Le Duc Tho, el de la Paz, en 1973.

Y ha habido cuatro casos de rechazo forzado por sus gobiernos, el más conocido, el de Borís Pasternak, al que las autoridades soviéticas obligaron en 1958 a no aceptar el de Literatura.

Menos del 7 % de mujeres galardonadas

En la historia del Nobel han sido premiadas 28 organizaciones y 990 personas, algunos de ellos varias veces.

El palmarés muestra un claro predominio masculino: apenas el 6,9 % de los galardonados son mujeres, a pesar de que han ido ganando mayor presencia.

De las 68 mujeres premiadas, más de la mitad lo han sido en las últimas dos décadas.

Las mujeres ostentan no obstante el récord del ganador más joven en cualquier categoría, la paquistaní Malala Yousafzai, reconocida con el premio de la Paz en 2014 a los 17 años.

Marie Curie representa también un caso único: ganó el Nobel de Física en 1903 junto con su esposo Pierre Henri Becquerel y, ocho años después, el de Química en solitario, mientras que su hija Irène Joliot-Curie se llevó este último también en 1935, compartido con su esposo, Frédéric Joliot.

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Pronóstico abierto en premios de la Paz y Literatura

En los dos Nobel que más atención despiertan, el de Literatura y el de la Paz, no hay favoritos claros a suceder, respectivamente, al húngaro László Krasznahorkai y a la venezolana María Corina Machado.

La china Can Xue, el estadounidense Thomas Pynchon, la mexicana Cristina Rivera Garza, la portuguesa Lídia Jorge, el rumano Mircea Cartarescu, la canadiense Margaret Attwood, el japonés Haruki Murakami y el español Enrique Vila-Matas son algunos de los nombres que suenan en las quinielas para Literatura.

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Entre los 287 candidatos al Nobel de la Paz se mencionan a las Salas de Respuesta a Emergencias de Sudán, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la Relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos ocupados, Francesca Albanese; y el Museo del Holocausto, entre otros.

Los premios son entregados el 10 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Nobel, en una doble ceremonia en el Konserthus de Estocolmo y en el Ayuntamiento de Oslo. EFE