Fallece un bañista tras ser rescatado del mar con signos de ahogamiento en Fuerteventura

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Un bañista ha fallecido este sábado tras ser rescatado del mar con signos de ahogamiento en playa del Esquinzo, en la isla de Fuerteventura, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 15.32 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que unos bañistas habían sacado del mar a una persona inconsciente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

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El enfermero coordinador del Servicio de Urgencias Canario, tras hablar con los bañistas que dieron la alerta y con la información recabada, constató que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Asimismo, les dio indicaciones para que le practicaran al afectado las maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas hasta la llegada de los recursos sanitarios.

A la llegada de los profesionales sanitarios del SUC al lugar, constataron que el afectado, de unos 54 años, presentaba signos de ahogamiento y continuaba en parada cardiorrespiratoria, por lo que prosiguieron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin éxito y finalmente confirmaron su fallecimiento.

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