El Gobierno británico elimina polémicos planes para restringir juicios con jurado

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Londres, 4 oct (EFE).- El Gobierno británico comunicó este domingo que ha eliminado unos polémicos planes para restringir en Inglaterra y Gales algunos juicios con jurado, pensados en un principio para agilizar el sobrecargado sistema penal.

El pasado diciembre, el entonces Ejecutivo de Keir Starmer había dado a conocer propuestas para permitir que los jueces decidieran en solitario sobre casos que conllevarían una pena inferior a tres años.

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El Ministerio de Justicia informó hoy de que ahora solo los casos complejos de fraude y delitos financieros serían juzgados únicamente por un juez.

El ministro de Justicia, Alex Norris, afirmó haber cambiado de rumbo tras percibir el fuerte rechazo que suscitaron las propuestas iniciales. La nueva decisión ha sido bien recibida por los abogados penalistas y también por el Partido Conservador, primero de la oposición británica, que defendieron los juicios con jurado.

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El anterior ministro de Justicia, David Lammy, anunció estos planes por primera vez en diciembre, siguiendo una recomendación derivada de una importante revisión del sistema judicial de Inglaterra y Gales.

Estas reformas radicales fueron presentadas como la mejor manera de revertir el retraso procesal récord.

El pasado diciembre, el entonces Gobierno de Starmer aseguraba que la medida de suprimir esos juicios con jurado no afectaría a los delitos más graves, como violación, asesinato, trata de personas, agresiones con lesiones graves, extorsión o los delitos de drogas más serios, que seguirían contando con un jurado popular.

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El plan contemplaba la creación de unos nuevos "tribunales rápidos", presididos por un solo juez, que se ocuparían de los casos con penas de hasta tres años sin jurado. EFE