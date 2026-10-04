La Guardia Suiza pontificia conmemorará en 2027 los 500 años del saqueo de Roma

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Ciudad del Vaticano, 4 oct (EFE).- La Guardia Suiza, el ejército al servicio de los papas, conmemorará en 2027 el quinto centenario del saqueo de Roma, la jornada más trágica de su historia, en la que 147 de sus miembros murieron defendiendo al papa Clemente VII y que el cuerpo recuerda cada 6 de mayo.

La institución, considerada el ejército en activo más antiguo del mundo, ha preparado para el próximo año un programa de actos bajo el lema 'Valores que permanecen: fidelidad, fiabilidad, profesionalidad y cohesión', con actividades tanto en el Vaticano como en Suiza, informó este domingo mediante un comunicado.

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Creada por el papa Julio II en 1506 para proteger al pontífice, la Guardia afrontó su prueba más dura apenas dos décadas después de su fundación.

El 6 de mayo de 1527, tropas alemanas y españolas al servicio de Carlos V saquearon la Ciudad Eterna y asediaron a Clemente VII, aliado de Francia en el complejo equilibrio de poder que enfrentaba entonces a las principales potencias europeas.

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De los 189 hombres encargados de proteger al pontífice, 147 murieron y solo 42 lograron sobrevivir y ponerlo a salvo en el Castillo de Sant'Angelo a través del llamado 'Passetto', el pasadizo que comunica el Vaticano con la fortaleza.

Aquel episodio quedó grabado en la identidad de la Guardia y convirtió el 6 de mayo en una de sus jornadas más emblemáticas. En esa fecha, los nuevos reclutas prestan cada año su juramento solemne, una tradición instaurada en 1911 que rinde homenaje a la defensa del papa durante el saqueo.

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Cinco siglos después, la Guardia Suiza sigue siendo la encargada de proteger al pontífice, controlar los accesos al Vaticano, prestar servicio durante las ceremonias, entre otras.

La institución cuenta actualmente con algo más de un centenar de efectivos y mantiene estrictos requisitos de ingreso: ser hombre de nacionalidad suiza, católico practicante, soltero, tener entre 19 y 30 años, gozar de buena salud y contar con una reputación intachable.

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El comandante de la Guardia Suiza Pontificia, Christoph Graf, destacó la importancia del aniversario no solo como homenaje a "la disposición al sacrificio y la fidelidad" de sus predecesores, sino también como una oportunidad para reafirmar los valores que "siguen vivos hoy en día" en la institución.

El programa conmemorativo arrancará el 23 de enero de 2027 con un congreso de historiadores en Briga (Suiza) dedicado al estudio científico del Saqueo de Roma, donde también se presentará un libro monográfico sobre el contexto político, militar y religioso de los hechos de 1527.

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Del 16 al 19 de abril, la Guardia participará en una celebración tradicional en Zúrich en homenaje a Kaspar Röist, comandante del cuerpo durante el saqueo de 1527 y originario de la ciudad.

El acto central tendrá lugar en el Vaticano entre el 5 y el 7 de mayo, con la inauguración de una nueva placa en memoria de los guardias caídos, una misa en la basílica de San Pedro y el juramento de los nuevos miembros en la plaza de San Pedro.

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Las celebraciones incluirán también el estreno de una película y un proyecto de arte lumínico del artista suizo Gerry Hofstetter, inspirado en documentos de los Archivos Vaticanos y del Museo de la Guardia. EFE