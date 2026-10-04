Los migrantes desalojados del Trampolín se dividen entre los que regresan a Marruecos y los que prefieren filiarse

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La Policía Nacional escolta los autobuses llenos de personas migrantes desalojadas de la playa del Trampolín hacia la zona de la frontera del Tarajal, donde unos optan por quedarse en el Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE) al objeto de ser filiados y posteriormente acogidos y otros prefieren regresar a Marruecos a pie y voluntariamente.

Ni la Policía ni el Gobierno ha ofrecido hasta el momento cifras del volumen de migrantes que se han subido a los autobuses ni en qué porcentaje están retornando o quedándose en el CATE. Según han informado fuentes policiales a Europa Press, el número de personas que optan por volver es considerable.

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Tras el desalojo de la playa de Benítez el pasado martes, la inmensa mayoría de los migrantes decidió retornar en lugar de ser registrados, según pudo saber Europa Press de fuentes oficiosas, ya que no hubo cifras oficiales.

La Policía Nacional ha informado de que el traslado de este domingo responde a "la disponibilidad de plazas en los recursos habilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a la necesidad de ubicar a los migrantes en un lugar protegido ante las lluvias y la insalubridad".

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Sin embargo, el departamento referido no ha ofrecido información sobre cuántas plazas están disponibles ni ha detallado en qué campamentos se encuentran. En el dispositivo de acogida de Loma Colmenar habría entre 300 y 400 plazas tras ampliarse las carpas.

El último recurso en el que está trabajando el Gobierno es el dispositivo ubicado en Caballería, cuya habilitación seguían ultimando este mismo sábado, según ha podido comprobar Europa Press.

Además, el coordinador del mando único de la crisis y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, informó tras una rueda de prensa ofrecida en Ceuta que el campamento de Caballería estaría destinado únicamente a mujeres. Esta información no ha sido confirmada con rotundidad oficialmente por él ni por ningún otro miembro del Gobierno.

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El Ejecutivo anunció días atrás que el próximo campamento en el que trabajarán se ubicará en una explanada junto al Centro Penitenciario Fuerte Mendizábal, donde por el momento no han comenzado los trabajos de adecuación. Se desconoce qué capacidad tendrá.

EL OPERATIVO POLICIAL

Los únicos datos que ha recibido la prensa acerca del operativo para desmantelar parcialmente el Trampolín tienen que ver con los medios materiales y humanos desplegados por la Policía Nacional, según han informado desde el propio cuerpo.

El dispositivo, que comenzó a las 8:00 horas, está formado por 8 grupos de UIP con el apoyo de otras unidades policiales, tales como UPR, GAC, Extranjería y Unidad Aérea, siendo más de 350 agentes desplegados.

También hay numerosos medios materiales desplegados, entre los que destacan los dos vehículos blindados VIPA 6X6 (Vehículo de Interposición, Protección y Aproximación) y vehículo URO (Vehículo de Alta Movilidad Táctico). Todos ellos son utilizados por la Unidad de Intervención Policial (UIP).

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El operativo cuenta además con la colaboración de la Guardia Civil, que ha desplegado buceadores y tres lanchas en previsión de que algún migrante pudiese escapar a nado; Policía Local --que ha realizado los cortes de tráfico en los accesos a la zona del despliegue-- y a la Comandancia General de Ceuta, que ha procedido a establecer una segunda línea de seguridad al despliegue policial. También está colaborando la Ciudad Autónoma con recursos logísticos y servicios de limpieza.