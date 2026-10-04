02/10/2026 Ernesto de Hannover y su hijo Christian, sorprendidos esperando en una parada de autobús. Unidos, compenetrados y demostrando una gran complicidad. Ernesto de Hannover se ha dejado ver de nuevo junto a su hijo Christian, con quien mantiene una estrecha relación y que se convirtió en uno de sus principales apoyos durante los delicados problemas de salud que atravesó el príncipe alemán el pasado año. Ahora, ya recuperado y disfrutando de una etapa más tranquila, padre e hijo han protagonizado una curiosa escena por las calles de Madrid: sentados en la marquesina de una parada de autobús y charlando animadamente mientras esperaban que les recogieran. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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MADRID (CHANCE)

Unidos, compenetrados y demostrando una gran complicidad. Ernesto de Hannover se ha dejado ver de nuevo junto a su hijo Christian, con quien mantiene una estrecha relación y que se convirtió en uno de sus principales apoyos durante los delicados problemas de salud que atravesó el príncipe alemán el pasado año. Ahora, ya recuperado y disfrutando de una etapa más tranquila, padre e hijo han protagonizado una curiosa escena por las calles de Madrid: sentados en la marquesina de una parada de autobús y charlando animadamente mientras esperaban que les recogieran.

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La imagen no ha dejado de llamar la atención, ya que dos príncipes compartían conversación tranquilamente en una de las muchas paradas de autobús de la capital. Sin embargo, finalmente no fue el transporte público el que llegó a recogerles, sino un elegante Mercedes-Benz Clase C de color gris, cuyo conductor esperaba a padre e hijo. Una escena de lo más cotidiana que ha permitido comprobar, una vez más, la cercanía que existe entre ambos.

Tan compenetrados están que incluso protagonizaron una curiosa instantánea al subir al vehículo prácticamente al mismo tiempo, con movimientos y gestos muy similares, como si se hubieran puesto de acuerdo. Ernesto, que no se separó en ningún momento de su teléfono móvil, llevaba además un iPad en la mano, mientras Christian permanecía pendiente de él antes de emprender juntos el camino.

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La relación entre ambos se hizo especialmente visible durante los complicados meses que atravesó Ernesto en 2025. El príncipe permaneció ingresado en varias ocasiones en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, llegando a pasar por la Unidad de Cuidados Intensivos durante uno de esos episodios. Christian acudió con frecuencia al centro médico y se convirtió, junto a otros miembros de la familia y el entorno cercano de su padre, en uno de sus principales apoyos durante aquel periodo.

Con el paso de los meses, Ernesto ha ido recuperando su rutina en Madrid. Tras aquellos problemas de salud, entre ellos una operación de cadera y posteriores ingresos hospitalarios, el príncipe alemán ha vuelto a dejarse ver realizando planes junto a su hijo, que reside en la capital con su mujer, Sassa de Osma, y sus tres hijos.

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