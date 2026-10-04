Kitín Muñoz presenta su nuevo libro arropado por el rey Simeón II, la princesa Kalina y el príncipe Simeón

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MADRID (CHANCE)

Kitín Muñoz ha presentado su nuevo libro, 'Boinas verdes españoles', rodeado de su familia y amigos y con un apoyo muy especial: el de su suegro, Simeón de Bulgaria. El aventurero ha contado con la presencia del que fuera rey de Bulgaria, además de su mujer, la princesa Kalina, y el hijo de ambos, Simeón Hassan, en una jornada muy especial.

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La obra recoge relatos de miembros de las Unidades de Operaciones Especiales españolas y nace, según ha explicado Kitín, con el objetivo de acercarse a los verdaderos protagonistas de estas historias y conocer de primera mano sus experiencias en zonas de conflicto. Para hacerlo posible, el aventurero tuvo que recuperar su entrenamiento militar y desplazarse hasta la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca, considerada la cuna de los Boinas Verdes.

Durante la presentación, Kitín ha querido agradecer especialmente la presencia y el apoyo de su suegro, destacando su profundo respeto por la vida y la institución militar. Simeón de Bulgaria ha acompañado así a su yerno en un día importante para él, mientras que Kalina y su hijo tampoco han querido perderse el acto.

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Madre e hijo han seguido con atención la presentación y ambos han recibido unos obsequios durante el evento. Además, Kalina ha posado con un diploma otorgado por la Fundación Boinas Verdes Roble y Machete, que la reconoce como Patrona de Honor.

Kitín también ha explicado que los beneficios del libro irán destinados a la Fundación Boinas Verdes, antes de cerrar su intervención reivindicando los valores de lealtad y compromiso con España. Un acto en el que el aventurero ha estado arropado por los suyos y en el que ha vuelto a quedar patente la estrecha relación que mantiene con la familia de su mujer.

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