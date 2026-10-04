Marc Márquez supera de nuevo a Jorge Martín en Motegi y aprieta más el Mundial

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El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha logrado este domingo la victoria en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Japón, decimosexta prueba del Mundial de motociclismo, por delante del líder Jorge Martín (Aprilia), del que ahora le separan solo dos puntos en la general del campeonato a falta de seis citas para el final de la temporada.

Tras ganar la esprint del sábado, el de Cervera selló su doblete en una jornada en la que consiguió adelantar al 'poleman' madrileño en la vuelta 11 de las 24 programadas en el circuito de Motegi, donde fue campeón en 2025. Con ello, se aseguró encabezar un podio en el que le acompañaron Martín y el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia).

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A pesar de ser superado por el eneacampeón del mundo, Martín ha conseguido abandonar tierras niponas todavía en el liderato, con 333 puntos, aunque con solo dos unidades de ventaja sobre el mayor de los Márquez (331). Bezzecchi, por su parte, continúa en la tercera plaza de la general (284), a 49 puntos. En el horizonte, Indonesia, con un trazado que a priori favorece a Aprilia.

Todo tras una carrera en la que el de San Sebastián de los Reyes consiguió defender su posición de privilegio una vez apagados los semáforos, con Márquez a su rueda, y en el décimo giro, ambos habían dejado ya atrás a Bezzecchi.

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El catalán esperó su momento, que llegó en la vuelta 11, a su paso por la curva 9; atacó al líder por el interior en un giro de izquierdas y logró pasarle. Tras ello, comenzó a tirar para finalmente cruzar la línea de meta con 1,3 segundos de ventaja sobre su principal rival y sumar su 79ª victoria.

Por su parte, Raúl Fernández (Aprilia) completó el 'Top 5' y Pedro Acosta (KTM) acabó séptimo. También acabaron en la zona de puntos Fermín Aldeguer (Ducati), noveno, y el recuperado Maverick Viñales (KTM), que fue decimocuarto. Además, Alex Rins (Yamaha) terminó decimosexto y Alex Márquez (Ducati), que tuvo que cumplir una doble 'long lap', no pudo concluir la prueba por una caída.

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