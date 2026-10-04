Irán acusa al Reino Unido e Israel de operaciones de falsa bandera en su contra

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Teherán, 4 oct (EFE).- Irán denunció este domingo operaciones de "falsa bandera" en su contra por parte del Reino Unido e Israel, en referencia al presunto complot contra una base militar británica y al reciente incidente en un vuelo de Flydubai, que, según Teherán, buscan presentarlo como una amenaza regional e internacional.

"El régimen sionista (Israel) y algunos países europeos tienen una larga trayectoria en lo que se conoce como operaciones de falsa bandera", afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en una rueda de prensa.

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Bagaei sostuvo que Israel, sus “defensores” en Europa y Estados Unidos buscan “presentar así la idea de que existe una nueva amenaza procedente de Irán para la región o la comunidad internacional".

Así reaccionó después de que el primer ministro británico, Andy Burnham, afirmara el miércoles pasado que había "fuertes indicios" de que Irán había participado en un supuesto atentado contra la base aérea británica de Fairford, en el oeste de Inglaterra, utilizada por EE.UU. para atacar a Irán durante la guerra.

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Las autoridades británicas detuvieron a seis personas por el incidente, entre ellas un ciudadano iraní-británico, aunque todas quedaron en libertad bajo fianza.

El mismo miércoles, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que Israel investigaría si Irán estaba detrás del incidente ocurrido en un vuelo de la aerolínea emiratí Flydubai con destino a Israel, en el que el copiloto apuñaló al piloto y trató de hacer caer la aeronave. Netanyahu señaló posteriormente que era demasiado pronto para determinar si Irán estaba implicado.

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El portavoz de la diplomacia iraní afirmó que esas acusaciones se basan en informaciones que "no pueden ser verificadas de ninguna manera" y sostuvo que Irán está siendo acusado de participar en la planificación de operaciones cuya propia existencia “está en duda”.

"Creo que hasta los niños de preescolar se han dado cuenta de lo torpemente que se ha diseñado esto para generar una sensación de inseguridad y acusar a Irán u otros actores", aseveró el diplomático iraní.

El portavoz aseguró además que el Reino Unido no puede eludir su responsabilidad por su participación en la guerra mediante acusaciones contra Irán, y señaló que el embajador británico en Teherán, Hugo Shorter, fue convocado el jueves para recibir una protesta oficial de Teherán.

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Bagaei condenó además el uso de la base de Fairford por parte de EE.UU. durante la guerra contra Irán.

"Presentar a Irán como una amenaza o como un país con intenciones hostiles no puede en ningún caso ocultar el hecho de que el Reino Unido participó de facto en una acción hostil contra Irán", afirmó. EFE