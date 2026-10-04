Hezonja (Cleveland): “Que vean en la NBA que aquí nos tomamos el baloncesto muy en serio”

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Málaga, 4 oct (EFE).- Mario Hezonja, alero de los Cleveland Cavaliers, dijo este domingo, tras el partido de entrenamiento de su equipo en Málaga, que la visita del conjunto estadounidense a España para iniciar la pretemporada oficial va a dar a sus compañeros “una vista diferente a su zona de confort” y a demostrar que en España se toman “el baloncesto muy en serio”.

“Hay mucha gente que no ha salido de Estados Unidos en su vida. Entonces, que vean que hay baloncesto internacional, que aquí nos tomamos el baloncesto muy en serio y que es la mejor liga doméstica en Europa”, declaró a los periodistas el exjugador del Real Madrid tras una cita multitudinaria en el pabellón Martín Carpena para ver en acción a los 'Cavs' de la NBA.

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El alero croata, de 31 años, aseguró que se queda “contento” con la experiencia de que su equipo haya realizado el campamento de entrenamiento de pretemporada en Málaga, que les ha tenido desde el miércoles concentrados en Marbella y ejercitándose en Fuengirola para un último partido de prueba este domingo en la capital malagueña.

El partido de entrenamiento abierto al público rozó el lleno en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, con unos 10.000 espectadores en las gradas de la sede del Unicaja, aunque a Hezonja no le sorprendió el ambiente.

"Estoy acostumbrado, porque he jugado contra Unicaja Málaga muchas veces. Es una ciudad de baloncesto que apoya muchísimo", recalcó el jugador de la franquicia del estado de Ohio en la NBA.

“Mis compañeros han visto España, algo diferente, y lo han disfrutado. También tenemos Euroliga aquí, entonces ver los pabellones, ver baloncesto un poco diferente y distinto del que tienen ahí, yo creo que sirve mucho para el equipo”, opinó Hezonja.

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El exbaloncestista del Real Madrid consideró que en la NBA "muchos ya lo conocen (al baloncesto español y europeo), por la televisión o internet", ya que "se ven muchos vídeos de España, se ve mucho video de Euroliga".

En cualquier caso, resaltó que "estar aquí en persona les da alguna visión diferente de lo que están acostumbrados y ayuda a moverte un poco de tu zona de confort”, añadió sobre la experiencia de compañeros como James Harden.

En lo personal, Mario Hezonja dijo tener “la confianza del entrenador, por eso me han fichado” los Cleveland Cavaliers, y aseveró que está “con muchísimas ganas de estar en la NBA” porque quiere ser “una pieza muy importante que aporte al equipo a ganar" y que "hay una identidad de juego" en la que quiere "ser un plus sobre ello”.

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