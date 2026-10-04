(Previa) España inicia este lunes su concentración para el doble compromiso ante Estados Unidos

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La selección española femenina de fútbol inicia este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) su concentración para el doble amistoso ante Estados Unidos en tierras norteamericanas, un exigente compromiso con el que las de Sonia Bermúdez quieren empezar a preparar la defensa del título en el Mundial de Brasil del próximo año.

Las 25 jugadoras convocadas están citadas a las 19.00 horas en las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), donde quedarán concentradas para iniciar el martes la actividad a las 10.30 horas con un entrenamiento abierto al público en el campo principal de la Ciudad del Fútbol.

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Ese mismo día, tras la rueda de prensa, la delegación española viajará desde el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas hasta Washington. En la capital estadounidense se alojarán en el Melrose Georgetown Hotel y se ejercitarán miércoles y jueves en el campo del Episcopal High School, antes de cambiar sus sesiones de entrenamientos el viernes al Audi Field, también en Washington.

Allí, la campeona del mundo disputará el sábado 10 de octubre su primer partido frente a las estadounidenses (20.30 hora peninsular española). El domingo, después de entrenar de nuevo en el Episcopal High School, emprenderá su desplazamiento a Filadelfia.

El equipo se concentrará en el Hotel du Pont Hotel de la ciudad del estado de Pensilvania. Las españolas entrenarán el lunes en el Subaru Park de Chester, a las afueras de Filadelfia, donde el martes (01.00 del miércoles en España) afrontarán su segundo duelo ante el combinado de Estados Unidos. Después del partido, el equipo tomará un avión hacia Madrid, a donde llegará el miércolespara poner punto y final a la concentración.

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La lateral del Orlando Pride Oihane Hernández, que formó parte del equipo que fue campeón del mundo en 2023, que ganó la Liga de Naciones en 2024 y que participó en los Juegos Olímpicos de París de 2024; y la extremo de la Real Sociedad Ainhoa Marín son las dos novedades en la convocatoria que ofreció el pasado martes la seleccionadora Sonia Bermúdez.

Entre las grandes ausencias de la lista están las de la centrocampista del FC Barcelona Aitana Bonmatí, que acaba de regresar de una lesión; y la de su compañera en el conjunto azulgrana Vicky López, que también se acaba de recuperar de unas molestias y que, tras ser inicialmente convocada, finalmente causa baja y deja su sitio a la delantera de la Juventus Alba Redondo.

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--CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN.

PORTERAS: Cata Coll (FC Barcelona), Adriana Nanclares (Athletic Club) y Misa Rodríguez (Arsenal).

DEFENSAS: Laia Codina (West Ham United), María Méndez y Eva Navarro (Real Madrid), Irene Paredes (FC Barcelona), Ona Batlle (Arsenal), Mapi León y Lucía Corrales (London City), Oihane Hernández (Orlando Pride) y Andrea Medina (Manchester United).

CENTROCAMPISTAS: Alexia Putellas (London City), Patri Guijarro y Clara Serrajordi (FC Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal), Clara Pinedo (Athletic Club) y Fiamma Benítez (Atlético de Madrid).

DELANTERAS: Athenea del Castillo (Real Madrid), Claudia Pina (FC Barcelona), Salma Paralluelo (Olympique Lyon), Edna Imade (Bayern de Múnich), Ornella Vignola (Everton), Ainhoa Marín (Real Sociedad) y Alba Redondo (Juventus).