Un preso agrede a dos funcionarios de prisiones en el Centro Penitenciario de Albolote

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La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), sindicato exclusivo en el ámbito penitenciario, ha denunciado la agresión a dos funcionarios de prisiones este domingo en el Centro Penitenciario de Albolote, en la provincia de Granada, durante una trifulca entre dos presos.

En un comunicado, la entidad ha explicado que la agresión se produjo cuando los funcionarios acudieron a intentan tranquilizar a un interno que estaba amenazando de muerte a su compañero de celda al grito de "te voy a matar a lo largo del día, con el pincho que llevo".

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Los funcionarios de prisiones trataron de llevar al preso a una zona de seguridad para poder cachearlo por si llevase algún arma de fabricación casera, pero el interno "se giró y cogió del cuello a uno de los funcionarios", golpeándole en la cara y lanzando patadas a otros dos funcionarios.

Dada la violencia y agresividad del interno, se usó la fuerza física mínima imprescindible para poder reducirlo y se le colocaron las esposas para trasladarlo al módulo de aislamiento. Es en ese momento cuando consigue soltar una mano y empezó a lanzar puñetazos y patadas, requiriéndose la ayuda de más funcionarios para conseguir reducirlo y trasladarlo al departamento de aislamiento.

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Como se ha advertido, en todo momento el preso amenazó de muerte a los funcionarios intervinientes. En el departamento de aislamiento al proceder a su cacheo y de sus pertenencias, el interno volvió a lanzar patadas sin llegar a golpear a los funcionarios.

Finalmente fue reducido y trasladado a una celda de aislamiento mientras gritaba "si llevo el pincho, los dos funcionarios del módulo no lo cuentan".

Ambos profesionales han sido atendidos por los servicios médicos del centro, con lesiones leves en cuello y cara y el otro en codo y cara.

Desde la APFP han puesto en valor la profesionalidad de los funcionarios que consiguieron resolver la situación y han deseado una pronta recuperación a los funcionarios agredidos.

Además, han denunciado la falta de medios materiales "actualizados", como la pistola taser, que "reduciría las agresiones", así como más personal y formación continua en defensa personal, ya que el principal medio que se utiliza en las intervenciones es la fuerza física personal, algo que consideran "política buenista en Instituciones Penitenciarias" y que "pone en peligro la integridad física de los funcionarios intervinientes".

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APFP ha indicado que ha denunciado a nivel local y nacional la falta de personal, con un déficit en la plantilla de Albolote "cercana a 45 funcionarios, con una edad media superior a los 50 años, especialmente en el área de vigilancia y sobre 3.000 puestos vacantes a nivel nacional". Además, ha solicitado la consideración de profesión de riesgo para todo el colectivo penitenciario.