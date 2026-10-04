Fer López se cae de la Sub-21 por lesión de cara al partido contra Rumanía

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El centrocampista de la selección española Sub-21 Fer López abandonó este domingo la concentración del equipo por unas molestias físicas, por lo que no estará en el duelo del martes contra Rumanía en Ibiza, la última jornada de la fase de clasificación para el Europeo de 2027.

"El internacional Fer López, con molestias físicas, abandona la concentración de la Selección española sub-21. Los servicios médicos de la RFEF, como es habitual en estos casos, han informado en todo momento a sus homólogos del Wolverhampton", anunció la RFEF.

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La Federación apuntó además que el seleccionador David Gordo se queda con 22 futbolistas ya que Fer López no será reemplazado. España, primera con 24 puntos después de golear (0-13) a San Marino el jueves, buscará el billete directo al Europeo en Can Misses (Ibiza), mientras Finlandia es segunda en el Grupo A con 22.