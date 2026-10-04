Dos muertos más en Gaza en ataques israelíes, uno acusado de pertenecer a Hamás por Israel

Guardar

Jerusalén, 4 oct (EFE).- Otros dos gazatíes, que se suman al fallecido en la mañana de este domingo, murieron en ataques israelíes a lo largo de la jornada, según fuentes médicas y el Ejército de Israel, que aseguró haber abatido a un miembro del grupo islamista Hamás.

"Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) atacaron la zona de Jan Yunis en la Franja de Gaza y eliminaron a Muad Gamal Abu Nuseira, comandante del brazo armado de Hamás (las Brigadas Al Qasam)", recoge un comunicado de las fuerzas armadas.

PUBLICIDAD

El Hospital Shifa de la ciudad de Gaza (norte) había anunciado horas antes la muerte de otro gazatí, identificado como Mohamed Nasser al Dibs, tras haber recibido disparos de las tropas israelíes en Yabalia, localidad próxima al sector donde continúan desplegados los soldados.

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, informó por la tarde de un bombardeo israelí en Jan Yunis (sur) en el que una persona resultó herida, aunque ningún medio local había informado de víctimas mortales o identificado a Abu Nuseira como el herido.

PUBLICIDAD

Ambos fallecidos se suman a Saqer al Qaisi, muerto esta mañana en un bombardeo del Ejército contra el coche en el que se encontraba en Deir al Balah (centro).

Al Qaisi, director en Gaza de la ONG turca Asociación Deniz Feneri, fue acusado después por el Ejército de Israel de pertenecer a Hamás y haber participado, entrando en Israel, ne los ataques del 7 de octubre de 2023. Además, afirmó que su organización "tiene lazos con altos cargos" de Hamás y el liderazgo turco.

PUBLICIDAD

Las fuerzas armadas israelíes han matado a más de 1.400 personas en Gaza durante el supuesto alto el fuego, que entró en vigor en octubre de 2025, según el Ministerio de Sanidad gazatí.

La cifra acumulada desde el 7 de octubre de 2023 supera las 74.228, a raíz de una ofensiva israelí que comenzó como represalia por los ataques de las milicias gazatíes a Israel, en el que mataron a 1.200 personas y secuestraron a 251. EFE

PUBLICIDAD