Abren centros para elección municipal en Paraguay en jornada marcada por fuerte granizada

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Asunción, 4 oct (EFE).- Más de mil centros de votación abrieron este domingo sus puertas en Paraguay para las elecciones municipales en las que se elegirán a 263 intendentes (alcaldes) y 5.664 integrantes de las juntas locales para el periodo 2026-2031, en una jornada marcada por cortes eléctricos y daños en algunas zonas tras una granizada que azotó en la noche del sábado varias zonas del país.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín, anunció en una rueda de prensa el comienzo de la votación, que se desarrollará entre las 07:00 y las 17:00 horas locales (10:00 y 20:00 GMT), e indicó que las máquinas y los materiales electorales ya se encuentran en los locales habilitados.

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"Queremos transmitir en ese sentido a la ciudadanía de que estamos preparados, estamos listos y (dar la) tranquilidad para el proceso de votación", aseguró Bogarín, quien indicó que las máquinas de votación tienen una autonomía de 12 horas de funcionamiento, según las pruebas técnicas efectuadas la víspera.

El funcionario dio "la tranquilidad y garantías" de que no habrá "ninguna suspensión" de la actividad esta jornada, e invitó a la ciudadanía a que "vaya a elegir en forma tranquila a las autoridades para los próximos cinco años".

Un total de 5.043.154 electores han sido convocados a acudir a 1.187 centros en los que fueron instaladas 17.992 máquinas de votación.

En estos comicios, que se perfilan como un termómetro para el gobernante Partido Colorado en la ruta hacia las presidenciales de 2028, la atención se concentra en Asunción, la capital paraguaya, y Ciudad del Este, la segunda más poblada y considerada el polo económico y comercial del país.

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Los candidatos a la Municipalidad de Asunción, el colorado Camilo Pérez -actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP) y la opositora y exministra Soledad Núñez, acudieron a primera hora a depositar su voto, al igual que el mandatario del país, Santiago Peña.

"Llegó el día de la elección. Estamos en manos de los electores, hicimos toda la tarea para mostrarle que realmente vamos a hacer que la ciudad de Asunción cambie", declaró Pérez, en una rueda de prensa previa al comienzo de las votaciones, y se dijo tranquilo de haber realizado "la tarea correcta".

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Por su parte, Núñez consideró que "la situación crítica que hoy en día está atravesando Asunción es una invitación a la gente a participar, a pesar de las adversidades", y advirtió que hoy toca elegir "entre dos modelos que se están disputando" para gobernar la capital paraguaya.

La oposición busca arrebatar al oficialismo la Municipalidad de Asunción, actualmente al mando del colorado Luis Bello, quien asumió el cargo en agosto de 2025 tras la renuncia de su correligionario Óscar Rodríguez, en medio de una intervención administrativa que reveló "iliquidez" financiera de esa entidad.

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Por su parte, la pugna en Ciudad del Este la protagonizan Daniel 'Dani' Pereira Mujica, del movimiento Yo Creo, que lidera el exintendente y aspirante a la Presidencia en 2028 Miguel Prieto, y Rigoberto Chamorro, del Partido Colorado.

En declaraciones a la prensa, Peña alentó a los ciudadanos a participar en la que calificó de una "fiesta cívica" que tiene lugar cada cinco años" y destacó la oportunidad que tienen los ciudadanos de votar a las autoridades municipales, a las que describió como el "eslabón más cercano a la gente" y a los problemas.EFE

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(foto)