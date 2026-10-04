Al Sisi dice a Al Burhan que trabajará para una solución política en la guerra en Sudán

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El Cairo, 4 oct (EFE).- El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, recibió este domingo al líder del Ejército y gobernador de facto de Sudán, Abdelfatah al Burhan, en Egipto, a quien aseguró que trabajará "a nivel regional e internacional" para una solución política a la guerra que desde 2023 sigue devastando al país africano.

Al Burhan llegó hoy al Nuevo Alamein, en el norte de Egipto, invitado por Al Sisi para asistir a una conferencia de la Unión Africana (UA), así como a una cumbre "de coordinación" de Egipto, Sudán, Eritrea y Somalia, en medio también de una gran tensión con Etiopía.

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"Egipto seguirá realizando todos los esfuerzos posibles, a nivel regional e internacional, para impulsar una solución política a la crisis (en Sudán) y contribuir a poner fin a la guerra y aliviar el sufrimiento humanitario del pueblo sudanés", dijo Al Sisi a Al Burhan tras la reunión, según un comunicado de Presidencia de Egipto.

"Esto permitirá que Sudán restablezca su seguridad y estabilidad y avance hacia la reconstrucción", añadió el mandatario egipcio.

La visita del máximo líder militar sudanés a Egipto se produce después de que el Departamento de Estado de EE.UU rechazara conceder un visado a Al Burhan para asistir a las reuniones de la Asamblea General de Naciones Unidas, de finales de septiembre, tras sostener que tanto él como el Ejército sudanés, así como las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) "representan un gobierno legítimo".

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La devastadora guerra entre ambos bandos, iniciado el 15 de abril de 2023, ha causado la muerte de decenas de miles de personas -unas 150.000, según EE.UU.- y ha provocado la peor crisis humanitaria y de desplazamiento del planeta, 14 millones de personas, según la ONU.

Al Sisi también reafirmó a Al Burhan "el apoyo inquebrantable de Egipto al hermano pueblo sudanés y su compromiso de preservar la unidad, la soberanía, la integridad territorial y la unidad de las instituciones nacionales de Sudán", incluido el Ejército regular, añadió la nota.

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Egipto, aliado de EE.UU y mediador en varios conflictos de Oriente Medio, considera que el Ejército sudanés es una institución nacional y constitucional, y ha sido acusado repetidamente por las FAR de apoyar militarmente a Al Burhan, un extremo que El Cairo niega.

La guerra en Sudán se desencadenó mientras el Ejército y las FAR negociaban la integración de los paramilitares en el Ejército, en el marco de un proceso de transición política en el país tras el derrocamiento, en 2019, del exdictador Omar al Bashir. EFE

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