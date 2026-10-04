El ministro francés de Exteriores pedirá más recursos para luchar contra el ébola en RDC

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Nairobi, 3 oct (EFE).- El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, propondrá aumentar los recursos presupuestarios para apoyar la lucha contra el brote de ébola declarado el 15 de mayo en la República Democrática del Congo (RDC), durante su visita a la ciudad congoleña de Bunia (provincia de Ituri, noreste), epicentro de la epidemia.

"En las discusiones presupuestarias que comenzarán en los próximos días, propondremos asignar recursos humanitarios para llevar hasta el final esta lucha contra el ébola", dijo el sábado Barrot desde Bunia, según publicaron este domingo medios locales.

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Barrot afirmó que, aunque el ébola "puede parecer algo lejano o distante para algunos responsables políticos" franceses, la situación puede "evolucionar muy rápidamente".

"Nuestra responsabilidad es evitarlo, impedir esos rebrotes y dotarnos de los medios necesarios para lograrlo, tanto para proteger a los congoleños como a los franceses", agregó.

Además, elogió a las autoridades congoleñas por "contener esta epidemia" y evitar su propagación más allá de sus fronteras, y destacó el apoyo de Francia en las tareas de investigación y de ayuda humanitaria.

"Mi presencia hoy en Bunia tiene como objetivo, precisamente, testimoniar este apoyo de Francia y anunciar nuestra intención de reforzarlo para acabar con la epidemia de ébola", subrayó Barrot.

Allí, también visitó un centro de acogida para víctimas de violencia sexual relacionada con el conflicto que azota al este congoleño desde hace años.

Del mismo modo, mantuvo intercambios con la población congoleña, las autoridades locales y las ONG que trabajan sobre el terreno.

Barrot se reunió el viernes en Kinsasa con el presidente de la RDC, Félix Tshisekedi, con quien abordó la respuesta a la epidemia, que ya ha dejado 8.376 casos y 4.042 muertos confirmados, según el último balance de las autoridades congoleñas, con datos actualizados al 1 de octubre.

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La tasa de letalidad global de la epidemia se sitúa en el 48,3 %.

Un total de 2.182 pacientes se han recuperado, mientras que 869 se encuentran hospitalizados o en aislamiento.

La epidemia afecta a 63 zonas de salud de siete provincias (de las 26 que tiene la RDC): Ituri (este), Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Haut-Uélé (noreste), Kivu del Norte (este), Kivu del Sur (este) y Ubangi del Sur (noroeste).

Este brote es el segundo más mortífero de la historia a nivel global, aunque aún está lejos del más grave registrado hasta ahora, que causó 28.000 contagios y unos 11.000 muertos en África occidental entre 2014 y 2016.

La actual epidemia también se propagó a la vecina Uganda, donde la OMS declaró el 26 de agosto el fin del brote, después de contabilizarse 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos. EFE

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