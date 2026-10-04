Carlos Alcaraz y Jaume Munar aseguran un finalista español en Tokio

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Los tenistas españoles Carlos Alcaraz y Jaume Munar se enfrentarán en semifinales del torneo de Tokio, de categoría ATP 500 y disputado sobre pista dura, después de superar este domingo en sus respectivos partidos de cuartos de final al canadiense Denis Shapovalov, que se retiró por lesión (7-6(3), 2-1), y al francés Kyrian Jacquet (6-4, 6-2).

El murciano, actual número tres del mundo de vencer y que en octavos sudó para derrotar al italiano Matteo Arnaldi (7-6(6), 6-1), selló su billete para 'semis' de forma inesperada en el Ariake Colosseum, después de que tras el tercer juego de la segunda manga Shapovalov, incapaz de ganar ninguno de los juegos al resto, confirmase que sus molestias le iban a impedir terminar el choque.

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Antes, en el primer set, el norteamericano puso las cosas complicadas al de El Palmar. Ambos defendieron sus primeros servicios, pero a partir del sexto juego se intercambiaron roturas -tres de cada lado- que obligaron a decidir el parcial en el 'tie-break'. En la muerte súbita, Alcaraz se mostró más fiable y se adelantó en la contienda.

Con 2-1 en el marcador en la segunda manga y después de que los dos contendientes ganasen con su saque, la lesión de Shapovalov condenó al duelo a un final brusco tras una hora y 22 minutos de juego. Con ello, Alcaraz prolonga su trayectoria impecable en Tokio (8-0), que podría convertirle en el primer jugador capaz de defender el título desde Pete Sampras, que lo logró entre 1993 y 1994.

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Además, sigue caminando hacia su mejor estado de forma después de superar su lesión, tras alcanzar los cuartos de final del US Open y ganar la Laver Cup con Europa. "Todavía estoy lejos de donde quiero estar, pero estoy haciendo cosas fantásticas sobre la pista", manifestó Alcaraz.

Ahora, se encontrará en la penúltima ronda del certamen japonés con el balear Jaume Munar, que también selló su pase al vencer al francés Kyrian Jacquet en el primer partido de la jornada. Una rotura en el primer parcial y un par de ellas en el segundo bastaron para asegurarse el triunfo en una hora y 41 minutos.

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Será la quinta vez que Alcaraz y Munar se encuentren en el circuito ATP, con un 3-1 favorable al murciano. En el duelo más reciente, sobre la hierba de Queen's (Reino Unido) en 2025, el mallorquín exigió un partido épico de tres mangas al de El Palmar. Hasta ahora, solo cuatro españoles han alcanzado la final individual en Tokio: Manuel Orantes (1975 y 1977), David Ferrer (2007), Rafa Nadal (2010 y 2011) y el propio Alcaraz (2025).