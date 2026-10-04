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Las lluvias y tormentas ponen en aviso a Menorca y parte de Mallorca este domingo

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas este domingo en Menorca y parte de Mallorca.

En concreto, los avisos estarán vigentes entre las 12.00 y las 20.00 horas en toda la isla de Menorca y en el norte, nordeste y la Serra de Tramuntana en Mallorca. Se prevén precipitaciones acumuladas de 20 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora.

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Precisamente, las lluvias y tormentas de estos dos últimos días en el archipiélago han dejado 49 l/m2 en Eivissa y 18 l/m2 en Formentera, cifras que suponen, en promedio, la mitad de lo que suele llover en todo un mes de octubre.

También el servicio de Emergencias de Baleares mantiene activa la alerta amarilla (IG-0 del Plan Meteobal) por lluvias y tormentas en Mallorca y Menorca, mientras que ha desactivado los avisos en Eivissa y Formentera.

En caso de lluvias y tormentas, el 112 recomienda adoptar medidas para impedir la entrada de agua en las casas, asegurando puertas y ventanas, y no dejar fuera objetos o muebles que el agua pueda arrastrar.

También aconseja no bajar a las zonas inundables de los domicilios, como sótanos o garajes, y quedarse en las zonas altas, así como cerrar el interruptor general de la electricidad si se inunda la casa.

En la carretera, la recomendación es moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular por rutas principales.

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