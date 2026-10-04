Cinco heridos en Sumi tras noche de ataque ruso con 135 drones y misiles en Ucrania

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Berlín, 4 oct (EFE).- Cinco personas resultaron heridas en la región ucraniana de Sumi, en el norte del país invadido por Rusia, tras una noche del sábado a este domingo en la que las fuerzas rusas utilizaron 135 drones y varios misiles.

Según informó en su cuenta de Telegram Oleg Grigorov, responsable de la Administración Regional de Sumi, un bombardeo ruso contra una zona residencial dejó cinco personas heridas, dos de ellas graves.

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Por su parte, la Fuerza Aérea de Ucrania indicó en su cuenta de Telegram de que Rusia atacó con 135 drones de diferente tipo, de los cuales 125 fueron "destruidos o suprimidos".

Las defensas aéreas ucranianas señalaron que también destruyeron dos misiles de crucero, aunque no pudieron evitar impactos en cinco puntos del país.

También hubo impactos por restos de drones destruidos en otros cinco puntos del país invadido por Rusia. EFE